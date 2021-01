Discussie bij ESPN over uitspraken van Stengs en Boadu na Feyenoord-uit

Zondag, 31 januari 2021 om 14:22 • Laatste update: 14:25

Voor AZ staat zondagmiddag andermaal een topwedstrijd op het programma, als Ajax op bezoek komt in het AFAS Stadion. De Alkmaarders presteren dit seizoen uitstekend in de toppers, maar lieten reeds de nodige punten liggen in de overige Eredivisie-duels. In het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN wordt gediscussieerd over uitspraken van Calvin Stengs en Myron Boadu na afloop van de uitwedstrijd tegen Feyenoord, die vorige week met 2-3 gewonnen werd.

“Misschien is het een klein beetje concentratie. Nou ja, ik wil niet zeggen concentratie. Maar deze wedstrijden zijn iets leuker dan die tegen de kleine clubs. Als ik dat niet zou zeggen, zou ik liegen. Juist in de wedstrijd tegen de kleinere clubs word je kampioen, daar heb je gelijk in”, zo gaf Stengs vorige week te kennen in gesprek met ESPN over het verschil tussen de topwedstrijden (die AZ in Eredivisie-verband voorlopig allemaal won) en de duels met op papier ‘kleinere tegenstanders’. Zijn ploeggenoot Boadu liet zich op vergelijkbare wijze uit.

“Het is wat lastiger, maar dat mag geen excuus zijn en die wedstrijden moeten we ook gewoon winnen. Dat is toch concentratie, focus. Dat je misschien denkt dat een bal er makkelijk in zal gaan. Dat moet klaar zijn en dat moeten we oppakken met z’n allen”, sprak Boadu. Presentator Milan van Dongen haalt deze uitspraken in Goedemorgen Eredivisie aan. “Stengs en Boadu zeiden vorige week: ‘Ik ga niet liegen, wij vinden het moeilijk om ons te motiveren in kleinere wedstrijden’. Ja, dat hebben ze gezegd.”

“Daar ga ik van verzitten, als ze dat zo hebben gezegd”, zegt Guus Hiddink na het horen van deze uitspraken. Kees Kwakman probeert de uitlatingen van Stengs en Boadu ietwat te nuanceren. “Volgens mij hebben ze gezegd dat het wat moeilijker is om in zulke wedstrijden... Niet kunnen motiveren vind ik een beetje... Het gaat erom dat het logischer is dat je in grote wedstrijden wat meer gemotiveerd bent. Dat klinkt al anders dan dat je je niet kan motiveren voor kleinere wedstrijden, vind ik.”

“Ze zeiden: ‘In topwedstrijden kunnen we ons écht motiveren en dat is moeilijker tegen kleinere tegenstanders’”, reageert Van Dongen. Hij richt zich tot Hans Kraay junior, die AZ-trainer Pascal Jansen midweeks rond het thuisduel met FC Utrecht (0-1 nederlaag) naar de uitspraken van Stengs en Boadu vroeg. “Ja, omdat ik zoiets had van: je speelt meer tegen de kleintjes dan tegen de grote clubs”, reageert Kraay. “Dus als je je voor zestig à zeventig procent van de wedstrijden niet kan focussen, is dat best wel veel voor een voetballer. Als je dit als supporter hoort, denk je: hè?! Toch? Dat is toch raar om te horen?”

“Die jongens zijn heel open en puur”, gaat Kwakman verder. “Dat vind ik wel leuk aan ze. Toen Slot wegging, zei Stengs: ‘Dat kan toch niet?’ Na afloop dacht hij waarschijnlijk: ja, misschien dat ik zelf ook die stap moet maken. Maar het zijn de kleine wedstrijden waarin ze het laten liggen, dus misschien had hij het wat anders moeten zeggen.”

De eveneens aanwezige Carel Eiting wordt gevraagd of hij het gevoel van Stengs en Boadu herkent. “Persoonlijk herken ik het niet. Ik heb elke wedstrijd het gevoel dat ik veel te bewijzen heb, naar mijn familie en de mensen die kijken. Dus ik heb nooit dat ik denk: vandaag even niet. Je wil ook winnen, dus ik heb dat gevoel niet”, antwoordt de dit seizoen door Ajax aan Huddersfield Town verhuurde middenvelder. Kwakman concludeert tot slot dat een dergelijk gevoel vooral ‘onbewust’ ontstaat.