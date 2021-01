RB Leipzig vergroot problemen van Bayer Leverkusen en Peter Bosz

Zaterdag, 30 januari 2021 om 20:21 • Daniel Cabot Kerkdijk

RB Leipzig heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt in de Bundesliga. In de eigen Red Bull Arena was de thuisploeg met 1-0 te sterk voor directe concurrent Bayer Leverkusen. Het was alweer de zesde keer in de laatste zeven competitieduels dat de formatie van Peter Bosz puntverlies leed. Leverkusen is terug te vinden op een vierde plek op de ranglijst, maar het staat in punten (32) gelijk met Borussia Dortmund, VFL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach. Die Roten Bullen blijven tweede, op gepaste afstand van koploper Bayern München: zeven punten.

De ploeg van Julian Nagelsmann nam direct vanaf de aftrap het initiatief in de wedstrijd. De aanvalslust leverde al in de vierde speelminuut een eerste mogelijkheid op, toen Christopher Nkunku een schot van de rand van het zestienmetergebied rakelings naast zag gaan. Voor het verstrijken van het openingskwartier dacht Leipzig op voorsprong te komen. Marcel Sabitzer ontving een steekpass van Angeliño en meende te scoren, maar deed dat vanuit buitenspelpositie: geen treffer. Florian Wirtz kwam namens die Werkself enkele minuten later met het eerste speldenprikje; doelman Péter Gulácsi liet zich echter niet verrassen en bracht redding op de inzet.

Het vervolg van het eerste bedrijf was weinig enerverend en het spel werd alsmaar harder. De thuisploeg, die voor het meeste gevaar zorgde, kwam er nog enkele keren uit, maar de ban werd niet gebroken. Na de rust draaide Leipzig de duimschroeven wat verder aan, waardoor de openingstreffer in de 51ste minuut gevonden werd. Dani Olmo legde de bal op de rand van de zestien klaar voor Nkunku, wiens schot in eerste instantie geblokt werd door Edmond Tapsoba. Leverkusen verdedigde echter slecht weg, waardoor de spits van Leipzig in de herkansing wel doel trof: 1-0.

Tien minuten nadat het duel werd opengebroken, kwam de ploeg van Nagelsmann dicht bij een tweede treffer. Eerst haalde Alexander Sörloth van circa zeventien meter verwoestend uit en trof de paal; vervolgens was het doelman Lukás Hrádecky die zijn team in de wedstrijd hield met een redding op de inzet van Olmo uit de rebound. Bosz was niet tevreden over het spel van basisspeler Daley Sinkgraven, die na een uur spelen het veld moest verruimen voor Patrik Schik. Bij de thuisploeg werd Justin Kluivert twintig minuten voor tijd in het veld gebracht voor de maker van het enige doelpunt van de wedstrijd. In de slotminuut van de wedstrijd kregen de bezoekers nog een kans op de gelijkmaker, maar dankzij een puike redding van Gulácsi trok Leipzig aan het langste eind.