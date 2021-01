Hoffenheim meldt zich in Rotterdam en zet Feyenoord aan het denken

Zaterdag, 30 januari 2021 om 07:28 • Laatste update: 07:31

Jordy Werhmann kan Feyenoord verlaten voor een contract bij TSG Hoffenheim, zo meldt Voetbal International. De club uit de Bundesliga wil de 21-jarige middenvelder per direct overnemen. Wehrmann heeft in De Kuip een contract dat na dit seizoen afloopt.

Feyenoord beraadt zich volgens het weekblad momenteel over het plan van Hoffenheim om hem per direct naar de Bundesliga te halen. Mocht Wehrmann zijn contract verlengen, dan kan hij na dit seizoen transfervrij vertrekken uit Rotterdam. Onder trainer Dick Advocaat moet hij genoegen nemen met een bijrol. Dit seizoen startte hij in de Eredivisie een keer in de basis en kwam hij vijf keer als invaller binnen de lijnen. In alle competities kwam hij deze jaargang tot 142 speelminuten.

Wehrmann heeft echter meerdere ijzers in het vuur. Behalve Hoffenheim heeft volgens Omroep Gelderland ook De Graafschap serieuze interesse. Volgens de regionale omroep is het nog niet duidelijk of Feyenoord hem wil laten gaan. De blessures van Orkun Kökcü en João Teixeira zouden ook een rol spelen. Mocht het tot een overstap naar Hoffenheim komen, dan volgt Wehrmann dezelfde route als Melayro Bogarde. De achttienjarige verdediger verliet Feyenoord in 2018 voor een kans bij de nummer elf van de Bundesliga.