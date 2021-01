Dirk Kuyt in gesprek met Feyenoord: ‘We treden binnenkort naar buiten’

Donderdag, 28 januari 2021 om 21:07 • Yanick Vos • Laatste update: 21:17

Dirk Kuyt is momenteel in gesprek met Feyenoord over de invulling van zijn taken bij de club, zo heeft de oud-international donderdagavond laten weten bij Ziggo Sport. Kuyt maakte zijn debuut als analist bij de televisiezender voorafgaand aan de wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. Wat hij precies gaat doen bij Feyenoord wilde de oud-aanvaller niet zeggen.

“Ik heb een pittig jaartje achter de rug, maar ik kijk met heel veel positiviteit naar de toekomst”, opende Kuyt in gesprek met Bas van Veenendaal. “Er stonden wat andere dingen op de planning, maar door corona heb ik heel veel niet kunnen doen. Maar net als heel veel mensen ben ik positief en hopelijk kunnen we corona straks achter ons laten.” Kuyt had ervaring willen opdoen met oog op zijn trainerscarrière. “Intern bij Feyenoord had ik dingen willen doen en extern bij Liverpool. Ik had een hele planning gemaakt om een aantal dingen te doen. Een van die dingen was om een week langs te gaan bij Liverpool om daar in de keuken te kijken. Hopelijk komt dat er nog een keer van.”

Kuyt heeft nog altijd de ambitie om hoofdtrainer te worden. Zijn trainerscursus heeft hij echter nog niet helemaal afgerond doordat in zijn gezin coronabesmettingen waren. “Daardoor moest ik in quarantaine", aldus Kuyt. "Ik moet nu nog even wachten om dat te kunnen doen. Dan hoop ik dat snel af te kunnen sluiten en ambieer ik het trainersvak. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben momenteel met Feyenoord in gesprek en daar hopen we samen binnenkort mee naar buiten te treden op welke manier ik mijn trainerscarrière een vervolg ga geven.”

“Ik heb wel een duidelijk beeld van mezelf waar ik naartoe wil”, legt Kuyt uit. Van Veenendaal is benieuwd naar de plannen van Kuyt bij Feyenoord, maar daar laat hij niets over los. “Ik snap dat je die vraag stelt, maar ik ben altijd integer naar Feyenoord geweest en dat soort dingen bespreek je met elkaar. Als je daar een beslissing over hebt genomen, dan treedt je daar samen over naar buiten.”