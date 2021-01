Nieuw logo van Internazionale is bekend na knullig lek bij Nike

Woensdag, 27 januari 2021 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Het nieuwe logo van Internazionale is bekend. Kledingsponsor Nike liet het nieuwe embleem van de Italiaanse grootmacht uitlekken door een tweet met daarin nieuwe merchandise van de club. Het bericht werd binnen enkele seconden verwijderd, maar toen waren de eerste screenshots al gemaakt. Eerder spraken Italiaanse media de verwachting uit dat het nieuwe logo 'revolutionair' en 'schokkend' zou zijn.

Aanvankelijk waren alleen wazige afbeeldingen bekend, maar FootyHeadlines heeft het logo inmiddels uitgewerkt tot een hoogwaardige illustratie. De blauwe kleur uit het vorige logo verdwijnt, want het nieuwe logo zal enkel uit een gouden kleur bestaan. De nummer twee van de Serie A is bovendien van plan om zich richting de buitenwereld te gaan presenteren als 'Inter Milano': de initialen IM zijn dan ook terug te vinden in het logo.

??? Better Illustration: New Inter Milano 2021 Logo Leaked: https://t.co/LlM31BxlFj — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 27, 2021

In het oude embleem, en ook in de meeste logo's daarvoor, waren de letters FCIM zichtbaar, wat stond voor 'Football Club Internazionale Milano'. Naar verwachting blijft dat wel de officiële naam van de club. Vermoedelijk wordt het nieuwe logo op 9 maart officieel gepresenteerd, al zou dat nog uitgesteld kunnen worden vanwege een mogelijke overname van de club.

Internazionale gaat volgens Italiaanse media met het nieuwe clublogo Juventus achterna. Laatstgenoemde club ruilde in 2017 zijn embleem in voor een moderner, kernachtiger embleem. Ook het nieuwe logo van Internazionale heeft een minimalistischer karakter dan het vorige. Onder supporters van i Nerazzurri klonken eerder al negatieve geluiden over de plannen om het logo te wijzigen.

De veranderingen van het clublogo va Internazionale door de jaren heen.