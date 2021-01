Jeremy Antonisse glundert na PSV-debuut: ‘Alleen die speech na afloop...’

Donderdag, 28 januari 2021 om 08:46 • Thijs Verhaar • Laatste update: 08:56

Jeremy Antonisse maakte dinsdagavond tegen FC Emmen (0-2 winst) zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en kan nog altijd moeilijk bevatten dat zijn grote droom is uitgekomen. De achttienjarige vleugelaanvaller verving Eran Zahavi twee minuten voor tijd en is daarmee alweer de 34e speler die dit seizoen zijn opwachting maakt namens de Eindhovenaren. “Hier heb ik sinds de F-jes elke dag weer hard voor gewerkt”, glundert de linksbuiten in gesprek met Voetbalzone.

In Drenthe hield hekkensluiter FC Emmen verrassend lang stand, maar door twee late treffers van Mauro Júnior en Eran Zahavi was er voor Antonisse, die al vanaf de zestigste minuut warm liep, gelegenheid om een korte invalbeurt te maken. “Dat had ik eigenlijk al niet meer verwacht, maar gelukkig kwamen die goals toch nog. Zeker bij de 0-2 kreeg ik wel het gevoel dat ik een paar minuutjes mocht maken”, verhaalt de aanvaller, die minder nerveus was dan hij had verwacht. “Ik had gewoon gezonde spanning.”

Hij kreeg in de 91e minuut het seintje dat hij mocht invallen en gelegenheidstrainer Lars Kornetka, die de geschorste Roger Schmidt verving, gaf hem de opdracht om vooral te genieten van het moment. “Hard werken, genieten en mijn ding doen. Dat is gelukt, al moet ik mijn acties nog voor een andere keer bewaren. Nu kwam ik nog niet verder dan een kaats na een ingooi en een kopduel dat ik had moeten winnen”, glimlacht de vleugelaanvaller, die tot nu toe acht optredens in Jong PSV op zijn naam heeft staan en daarin goed was voor 1 goal en 1 assist.

Antonisse kreeg zaterdagavond een belletje dat hij op zondag met het eerste mocht meetrainen en op maandagmiddag volgde het appje dat hij in de wedstrijdselectie was opgenomen. “Het is dus heel snel gegaan en dit debuut smaakt zeker naar meer”, besluit de aanvaller, die slechts één moeilijk moment kende in zijn debuutweek. “Echt alles was top. Alleen die speech na afloop… Die moest in het Engels, dus dat was wel eventjes lastig, haha. Ik heb uiteindelijk alle spelers bedankt voor hun hulp en zei dat ik heel blij was met mijn debuut. Ik heb er enorm van genoten, dus dit hoop ik nog veel vaker mee te maken.”

Op donderdag 4 februari verschijnt op deze website een groot interview met Jeremy Antonisse, waarin hij onder meer spreekt over zijn doelstellingen, Ruud van Nistelrooij en de nationale ploeg van Curaçao.