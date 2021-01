Mike Verweij sluit niets uit: ‘Ajax kan hem binnen enkele uren vastleggen’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:23

Lasse Schöne heeft de voorbije dagen bij Ajax een prima indruk achtergelaten. De middenvelder traint mee bij zijn ex-werkgever om zijn conditie op peil te houden, daar zijn doorlopende contract met Genoa recent werd ontbonden. Mike Verweij sluit niet uit dat de Deens international een contract met de Amsterdamse club ondertekent, indien de Raad van Commissarissen de hand op de knip blijft houden en directeur voetbalzaken Marc Overmars alleen het vrijgekomen, en riante, salaris van Klaas-Jan Huntelaar mag herinvesteren.

“Hij kan binnen enkele uren worden vastgelegd”, vertelt de Ajax-watcher dinsdag in De Telegraaf. “Met de Deen zou Ajax de extra middenvelder aan de selectie kunnen toevoegen, die na de invalbeurt van Jurgen Ekkelenkamp en gezien de blessuregevoeligheid van Mohammed Kudus ook geen overbodige luxe lijkt. Schöne zou Huntelaar kunnen aflossen als publiekslieveling en zijn salaris is normaal gesproken geen probleem, omdat Genoa hem bij het ontbinden van zijn contract een zak geld meegaf.”

Schöne speelde dit seizoen nog geen enkele officiële wedstrijd, maar hoopt zich alsnog in de kijker te spelen voor het Deense elftal. Komende zomer zal in principe het EK worden afgewerkt. Verweij wijst erop dat mensen die de middenvelder tijdens de trainingen op De Toekomst aan het werk hebben gezien, hem na een half jaar zonder wedstrijden ‘opvallend’ fit vinden. Toch is er ook twijfel, daar hij bij zijn vertrek liet weten dat hij het niet nog een keer kon opbrengen om zich in de basis te knokken bij Ajax. Bovendien is hij 34 jaar en heeft hij geen wedstrijdritme. “Maar misschien dat nood toch wet breekt.”

“Dat veel fans me graag terugzien bij Ajax en zo over me praten, vind ik echt geweldig”, vertelde Schöne eerder in gesprek met Voetbal International. “Dat doet me veel, want ik ben anderhalf jaar weg bij de club. Iedereen weet ook wat Ajax voor mij betekent, en het is mooi om te horen dat dit andersom vanuit supporters ook leeft.” Het EK is zijn doel. “Maar dan moet ik in de komende maanden wel op een goed niveau actief zijn, dat is duidelijk. Ik ga er alles aan doen, en lukt het niet, dan niet. Maar dan heb ik niet het gevoel: had ik er maar meer aan gedaan. Eerst weer lekker het veld op, bij Ajax.”

Schöne, die in Nederland eerder voor De Graafschap en NEC uitkwam, speelde tussen 2012 en 2019 voor Ajax. Hij kwam tot 286 officiële duels, 64 goals en 52 assists namens de Amsterdamse club, waarmee hij drie keer kampioen werd. Naar verluidt zijn clubs uit binnen- en buitenland geïnteresseerd in Schöne, die vlak na zijn vertrek bij Genoa al liet weten open te staan voor een terugkeer bij Ajax.