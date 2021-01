Shinji Kagawa verrast met opvallende keuze voor nieuwe club

Woensdag, 27 januari 2021 om 11:12 • Yanick Vos

Shinji Kagawa gaat aan de slag bij PAOK Saloniki. De Japanse middenvelder zat al maanden zonder werkgever en heeft zich met een transfervrije status aangesloten bij de Griekse topclub. Kagawa heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022 bij de club uit Thessaloniki.

De 31-jarige aanvallende middenvelder was clubloos nadat zijn contract bij Real Zaragoza na vorig seizoen niet werd verlengd. De Spaanse club had hem in huis gehaald in de hoop te promoveren naar LaLiga. Nadat die doelstelling niet werd behaald koos de club ervoor om afscheid te nemen van Kagawa, die in 2019 voor drie miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund.

Kagawa kwam in 2010 terecht in Europa bij Dortmund, dat hem transfervrij in huis haalde. Hij maakte grote indruk in het Signal Iduna Park en verdiende in 2012 een transfer van zestien miljoen euro naar Manchester United. Hij beleefde echter een teleurstellende periode bij the Red Devils. Dortmund haalde hem voor acht miljoen euro terug, maar zijn oude niveau haalde hij niet meer in de Bundesliga.

In de winter van 2019 verliet Kagawa Dortmund op huurbasis voor Besiktas. Bij PAOK hoopt de 97-voudig international zijn carrière nieuw leven in te blazen. PAOK staat momenteel op de vierde plaats in de Griekse competitie, met een achterstand van twaalf punten op koploper Olympiacos. Vanavond om 18.30 uur nemen beide clubs het tegen elkaar op in Piraeus