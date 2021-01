Harde kern Brescia blokkeert auto Ballotelli en zorgt voor vijandige aankomst

Dinsdag, 26 januari 2021 om 15:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:21

De terugkeer van Mario Balotelli bij Brescia verliep maandagavond niet geheel vlekkeloos. De spits ging met zijn nieuwe club Monza op bezoek bij zijn voormalig werkgever en werd daar opgewacht door de fanatieke aanhang van de nummer dertien van de Serie B. De ultra's hingen een spandoek op achter het doel en hielden de aanvaller tegen toen hij zijn auto voor het stadion wilde parkeerde. Monza won het duel, zonder de geblesseerde Balotelli, met 0-1.

Toen Balotelli zijn bolide op het terrein van Brescia wilde parkeren werd hij door de fanatieke aanhang gedwongen om zijn auto verderop te parkeren. "Balotelli, er zijn spelers die hielden van deze stad. Voor ons ben je niks waard, een man zonder waardigheid", viel er te lezen op het doek. Balotelli tekende in de zomer van 2019 een meerjarig contract bij Brescia, dat hem overnam van Olympique Marseille. Het huwelijk liep echter uit op een teleurstelling, nadat Balotelli meerdere keren niet op de training verscheen en in de clinch lag met eigenaar Massimo Cellino.

Balotelli reageerde maandagavond meteen op het voorval via Instagram. “Mijn optredens vorig jaar waren niet naar mijn mogelijkheden. Dat ben ik met jullie eens”, begon de 36-voudig Italiaans international. “Maar ik kan je vertellen dat de club erg beïnvloed is door deze persoon (Cellino, red.) die niet van de stad en de club houdt. Ik heb tot nu toe gezwegen, juist omdat ik de waarheid en liefde heb voor de stad en de clubkleuren. Het spijt me dat het voorbij is, maar de waarheid is dat Brescia mijn thuis was, is en altijd zal blijven. Brescia zal altijd mijn respect hebben.”

De markante aanvalsleider bekeek het gewonnen Serie B-duel vanaf de tribune vanwege een blessure, maar kon het niet laten om na de wedstrijd van zich te laten horen. “Misschien zou het gepast zijn om dit spandoek te richten aan ‘je weet wel wie’. Hij is de persoon zonder respect voor zijn spelers. Fijne avond, Brescia zit in mijn hart. Ik hou van jullie.” Balotelli staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Monza, waarmee hij volop meedoet om promotie naar de Serie A. Monza staat momenteel tweede in de Serie B met vier punten achterstand op koploper Empoli.