Voetbalzone presenteert programma over voetbaljournalistiek: Kopstukken

Dinsdag, 26 januari 2021 om 14:10 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:08

Voetbalzone lanceert komende week een nieuw interviewprogramma onder de naam Kopstukken.

In Hofman Utrecht schuiven bekende gezichten uit de voetbaljournalistiek aan om een uur lang te praten over hun vak, carrière en de bijzondere wereld die schuilgaat achter de populairste sport van ons land.

De serie gaat op dinsdag 2 februari van start en de uitzendingen verschijnen wekelijks op het YouTube-kanaal van Voetbalzone. De interviews zijn ook als podcast te beluisteren via onder meer Spotify. In de eerste reeks van vijf afleveringen gaan Frank Evenblij (Bureau Sport, Shirtje Ruilen, Peptalk), Soufiane Touzani (Tiki Taka Touzani, Touzani TV, FC Straat), Sjoerd Mossou (Algemeen Dagblad), Fresia Cousiño Arias (ESPN) en Sierd de Vos (Ziggo Sport) in gesprek met presentator Justus Dingemanse (Voetbalzone).

In Kopstukken worden de gasten geconfronteerd met de mening van de kijkers, geven ze antwoord op een serie directe vragen, en bespreken ze hun carrière aan de hand van koppen uit de media en eerdere uitspraken van henzelf. De gesprekken geven een bijzonder inkijkje in het werk van de verschillende soorten voetbaljournalisten en de zaken waar zij mee te maken krijgen. Dit levert veel mooie anekdotes op.

Zo vertelt Evenblij over zijn bizarre ontmoetingen met Hristo Stoichkov, Marco van Basten en de vrouw van Stanislav Manolev. Touzani legt uit hoe het straatvoetbal hem in de tuin van Cristiano Ronaldo deed belanden, nadat hij door een ernstige rugaandoening zijn profcarrière noodgedwongen moest beëindigen. Mossou wijdt uit over zijn interview met Lionel Messi dat het ongemakkelijkste ooit werd en Cousiño Arias vertelt over de hindernissen die zij als vrouw in de voetballerij te verduren krijgt. De Vos put uit zijn roemrijke carrière van bijna veertig jaar en schuwt hierin niet om naar zijn mening minder bekwame collega’s de maat te nemen.

Frank Evenblij is op dinsdag 2 februari de eerste gast

Kopstukken is als video te bekijken op het YouTube-kanaal van Voetbalzone of als Podcast te beluisteren via Spotify!