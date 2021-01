Basisplaatsen voor Jörgensen én Stengs tijdens Feyenoord - AZ

Zondag, 24 januari 2021 om 15:36 • Chris Meijer • Laatste update: 15:50

Nicolai Jörgensen begint zondagmiddag als spits van Feyenoord aan de thuiswedstrijd tegen AZ. De Deense spits wordt sinds zaterdag gelinkt aan een vertrek uit Rotterdam, daar Galatasaray hem zou willen overnemen. Trainer Dick Advocaat kiest er echter voor om Jörgensen ‘gewoon’ in de punt van de aanval te posteren, waardoor hij de voorkeur krijgt boven Lucas Pratto. Bij AZ was de inzetbaarheid van Calvin Stengs vooraf nog twijfelachtig, maar de vleugelaanvaller heeft een basisplaats.

Het elftal van Advocaat kent in principe weinig verrassingen. Zoals de afgelopen weken steevast het geval was, treft doelman Nick Marsman een verdediging bestaande uit Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Tyrell Malacia voor zich. Mede doordat Orkun Kökcü afwezig is, vormen Leroy Fer, Jens Toornstra en Mark Diemers andermaal het middenveld. In de voorste linie zijn er wel twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het met 3-2 gewonnen bekerduel met Heracles Almelo van afgelopen woensdag.

Luis Sinisterra en Pratto moeten plaatsmaken voor Ridgeciano Haps en Jörgensen, waardoor Feyenoord in dezelfde formatie aantreedt als vorige week zondag tegen Ajax (1-0 nederlaag). Ook AZ ging afgelopen week onderuit tegen de Amsterdammers (0-1) en ten opzichte van dat duel heeft trainer Pascal Jansen drie wijzigingen doorgevoerd. Yukinari Sugawara is de rechtsback van de Alkmaarders, waardoor Hatzidiakos weer naar het centrum verhuist. Daardoor vormt hij het centrale duo met Bruno Martins Indi.

Teun Koopmeiners was tegen Ajax nog centrumverdediger, maar schuift op naar het middenveld en dat gaat ten koste van Jordy Clasie. Afgelopen woensdag speelde Stengs nog als aanvallende middenvelder en zijn inzetbaarheid was vanwege een ‘knietje’ twijfelachtig, maar het lijkt erop dat hij samen met Koopmeiners en Fredrik Midstjö het middenveld zal vormen. De voorste linie bestaat dan uit Albert Gudmundsson, Myron Boadu en Jesper Karlsson, waardoor Zakaria Aboukhlal weer op de reservebank plaatsneemt.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Jörgensen en Haps.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midstjö, Stengs; Gudmundsson Boadu en Karlsson.