‘Bobby Adekanye staat voor verrassende overstap naar Eredivisie’

Donderdag, 21 januari 2021 om 10:20 • Laatste update: 10:34

Cádiz en Lazio staan op het punt om de huurperiode van Bobby Adekanye voortijdig te beëindigen, zo weet Diario de Cádiz te melden. Volgens de regionale krant maakt de 21-jarige vleugelaanvaller zodra het tot het einde van het seizoen lopende huurcontract is ontbonden de gang naar de Eredivisie. Als ‘alles volgens plan verloopt’ zal Adekanye het seizoen afmaken bij FC Emmen.

Adekanye maakte op de laatste dag van de transferwindow de gang van Lazio naar Cádiz. De jeugdinternational komt bij de nummer negen van LaLiga echter weinig aan spelen toe. Voorlopig kwam Adekanye tot vijf wedstrijden voor Cádiz, waarvan één als basisspeler. In december moest hij het ook een aantal keer stellen met een plek op de tribune en Cádiz heeft hem nu de mogelijkheid geboden om tussentijds te vertrekken. Daar wil Adekanye volgens Diario de Cádiz gebruik van maken, omdat hij ervan overtuigd is dat hij op zijn leeftijd speelminuten moet maken.

De gesprekken tussen Cádiz en Lazio over het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst bevinden zich in de afrondende fase. Het is echter niet de bedoeling dat Adekanye het seizoen in Rome zal afmaken. Diario de Cádiz schrijft dat ‘alles erop wijst’ dat de vleugelaanvaller de overstap naar de Eredivisie maakt en als ‘alles volgens plan verloopt’, zal hij op huurbasis de gang naar FC Emmen maken. De hekkensluiter van de Eredivisie versterkte zich eerder deze maand al met Didier La Torre (overgenomen van Allianza Lima), Jari Vlak (overgenomen van FC Volendam), Kerim Frei (overgenomen van Istanbul Basaksehir), Elias Frei (transfervrij) en Jean-Pierre Rhyner (gehuurd van Cádiz).

Indien Adekanye daadwerkelijk naar FC Emmen verkast, betekent het dat hij na bijna zes jaar terugkeert in Nederland. De aanvaller werd in 2011 door Barcelona weggehaald bij Ajax en speelde vervolgens in het seizoen 2014/15 een jaar op huurbasis in de jeugdopleiding van PSV. Via Barcelona en Liverpool kwam Adekanye in de zomer van 2019 bij Lazio terecht. Voorlopig speelde hij vijftien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Italiaanse club, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. Zijn contract bij Lazio loopt voorlopig nog door tot medio 2022.