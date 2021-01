Twee rode kaarten binnen een minuut leiden tot verrassende exit voor AS Roma

Dinsdag, 19 januari 2021 om 23:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:57

AS Roma en Spezia hebben dinsdagavond voor een heuse bekerkraker gezorgd in de strijd om de Coppa Italia. De Romeinen keken al snel tegen een 0-2 achterstand aan, maar rechtten de rug en kwamen nog voor het verstrijken van de officiële speeltijd langszij: 2-2. In de verlenging ging het alsnog mis voor de ploeg van trainer Paulo Fonseca, die al snel tegen twee rode kaarten aanliep: 2-4. Bij Spezia zat de van een blessure teruggekeerde Jeroen Zoet voor het eerst sinds lange tijd weer bij de wedstrijdselectie.

Roma liet zich in de beginfase op alle fronten aftroeven door de nummer dertien van de Serie A en keek al na zes minuten tegen een achterstand aan. Scheidsrechter Davide Ghersini bestrafte een overtreding van Bryan Cristante op Giulio Maggiore met een strafschop en zag deze benut worden door Andrey Galabinov, die doelman Pau López wel de goede hoek in zag gaan, maar zuiver raak schoot: 0-1. Diezelfde Galabinov leverde tien minuten later een assist af aan Riccardo Saponara, waarna de middenvelder van Spezia zijn ploeg binnen het kwartier op een comfortabele 0-2 voorsprong zette.

De thuisploeg kwam vervolgens beter in de wedstrijd en kreeg een goede mogelijkheid op de aansluitingstreffer via Lorenzo Pellegrini, maar de Italiaan zag zijn inzet op schitterende wijze uit de linkerhoek worden getikt door doelman Titas Krapikas. Op slag van rust lukte het Roma toch om dichterbij te komen. Ardian Ismajli beging een overtreding, waarna Ghersini voor de tweede keer naar de stip wees. Pellegrini nam het buitenkansje voor zijn rekening en liet Krapikas dit keer wel kansloos: 1-2. Het duurde tot een kwartier voor tijd voordat de ploeg van Rick Karsdorp, die twintig minuten voor tijd binnen de lijnen kwam, de gelijkmaker forceerde. Borja Mayoral kreeg de bal bij Henrikh Mkhitaryan, waarna laatstgenoemde beheerst afrondde met een stift: 2-2.

Beide ploegen probeerden vervolgens in de slotfase een verlenging af te wenden, maar slaagden daar niet in. In de verlenging ging Roma binnen dertig seconde (!) van elf naar negen veldspelers, nadat zowel Gianluca Mancini als Lopéz rood zagen. Mancini ontving zijn tweede gele kaart, terwijl Lopez niet veel later de doorgebroken Roberto Piccoli torpedeerde buiten het strafschopgebied. Die dubbele tik kwamen de Romeinen niet te boven, toen de ingevallen Daniele Verde kort na de onderbreking de 2-3 tegen de touwen kopte. In de allerlaatste minuut zorgde Saponara met zijn tweede van de avond via een schitterende lob voor de definitieve genadeklap: 2-4.