Jack Wilshere tekent contract: ‘Ben erg onder de indruk van de ambities’

Maandag, 18 januari 2021 om 16:16 • Dominic Mostert

Jack Wilshere heeft zich tot het eind van het seizoen verbonden aan Bournemouth. De 29-jarige middenvelder houdt al enkele weken zijn conditie op peil bij de nummer drie van de Championship en de samenwerking is beide partijen goed bevallen. Wilshere, die afgelopen zomer afscheid nam van West Ham United, keert zodoende terug bij de club waarvoor hij in het seizoen 2016/17 al uitkwam op huurbasis.

Bournemouth maakte eind vorige maand bekend dat de 34-voudig international van Engeland meetraint met de selectie, maar er werd toen niet gesproken over de kans op een dienstverband. De club bewaart warme herinneringen aan de samenwerking in het seizoen 2016/17. Wilshere werd in november en december 2016 verkozen tot Speler van de Maand, schitterde tijdens een 4-3 overwinning op Liverpool en was onderdeel van de ploeg die uiteindelijk negende werd in de Premier League, de hoogste klassering ooit voor Bournemouth.

Zijn verhuurperiode werd wel eerder dan gepland beëindigd, doordat Wilshere na een botsing met Harry Kane een beenbreuk opliep in april 2017. Voordat hij het seizoen moest staken, was Wilshere basisklant en speelde hij 27 competitiewedstrijden voor Bournemouth. Hij ging na de uitleenbeurt terug naar Arsenal, waarvoor de middenvelder in het seizoen 2017/18 twintig keer uitkwam in de Premier League. Na dat seizoen maakte hij op transfervrije basis de overstap naar West Ham United. Op 5 oktober werd zijn tot medio 2021 doorlopende contract voortijdig ontbonden door de club uit Londen. Wilshere speelde slechts achttien officiële wedstrijden in twee jaar tijd voor West Ham.

"Het voelt heel goed om terug te zijn. Ik kan niet wachten om te beginnen", vertelt Wilshere via de officiële kanalen van Bournemouth. "Vanaf het moment dat ik drie weken geleden binnenkwam, voelde het alsof ik nooit was weggeweest. Ik ken al veel spelers en stafleden bij de club en ik was blij dat ik mocht meetrainen. De rest is vanzelf gekomen. Ik ben onder de indruk geraakt van de trainersstaf, de werkwijze en de ambitie om de club terug te loodsen naar de Premier League. We hebben allemaal dezelfde ambitie en ik verheug me erop om daar een bijdrage aan te leveren."