Sébastien Haller geeft uitleg over rugnummer: ‘Er zijn veel redenen voor’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 14:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:38

Sébastien Haller gaat voor de derde keer in zijn loopbaan met rugnummer 22 spelen. De duurste aankoop aller tijden van Ajax droeg bij FC Utrecht en West Ham United hetzelfde nummer en vertelt in de persconferentie over zijn keuze. "Er zijn veel redenen om nummer 22 te kiezen", legt Haller uit. Het nummer is vrij sinds het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea.

Bij zijn eerste club AJ Auxerre speelde Haller met nummer 11 op het shirt. "Eerst droeg ik liever nummer 11, maar tweemaal 11 is 22 en ik ben geboren op 22 juni. Ik begon bij Utrecht met nummer 22, omdat Tommy Oar toen nummer 11 droeg. Bij Eintracht Frankfurt waren beide nummers al bezet, dus droeg ik nummer 9. Bij West Ham en hier was nummer 22 wel beschikbaar, dus koos ik ervoor", aldus Haller. Bij Ajax draagt Quincy Promes nummer 11.

Die blik van Sébastien Haller ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 8 januari 2021

Ajax hoopt Haller zondag te kunnen inzetten tegen PSV. De club heeft de aankoop van 22,5 miljoen euro al ingeschreven bij de KNVB en wacht nog op toestemming van de Engelse voetbalbond (FA), meldt De Telegraaf. Het lijkt volgens de krant een 'formaliteit' dat Haller groen licht krijgt. "We hopen dat we hem kunnen gebruiken, maar hij heeft pas een paar keer meegetraind en we zijn al even in voorbereiding op deze wedstrijd", vertelt trainer Erik ten Hag op de persconferentie.

"Hoe voelt hij zich en wat hebben we in de ploeg nodig? Dat ga ik met hem afstemmen en dan maken we een plan voor negentig minuten", voegt de oefenmeester eraan toe. Door de blessures van spitsen Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey kan Ajax Haller goed gebruiken. Ten Hag is blij met de aankoop, met wie hij in het verleden ook samenwerkte bij FC Utrecht. "Zo'n type speler hebben we nodig en hij is vrij compleet. Het is een speler waar wij lang op gewacht hebben. Hij past in het profiel van een Ajax-spits."