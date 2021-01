De doelstellingen van Ryan Gravenberch in 2021: ‘Het is zeker realistisch’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 19:33 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ryan Gravenberch moest vorig seizoen nog regelmatig genoegen nemen met invalbeurten, maar deze voetbaljaargang groeide de middenvelder uit tot een vaste kracht in het elftal van Ajax. In een video-item van Ajax TV blikt het talent vooruit op 2021 en bespreekt hij een aantal doelen die hem voorgelegd worden.

In het interview met het clubkanaal gaat Gravenberch in op zijn rol binnen het elftal. De achttienjarige middenvelder wist in het huidige seizoen pas tweemaal tot scoren te komen, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat hij nog minimaal zes doelpunten aan het totaal kan toevoegen. Toch is het maken van doelpunten in zijn ogen niet het belangrijkste. “Natuurlijk hou je van goals maken, maar dat is niet mijn prioriteit. Als mijn team me nodig heeft als box-to-boxspeler, dan kan ik dat ook.”

Dit seizoen groeide de geboren Amsterdammer uit tot basisspeler van Ajax en naar eigen zeggen heeft dat alles te maken met zijn mentaliteit. “Vorig seizoen had ik soms dom balverlies, maar dat is veel minder geworden. Ik blijf nu rustig aan de bal.” De geboekte progressie heeft ook zijn rol in de kleedkamer beïnvloed, zo erkent Gravenberch met een glimlach. "Twee jaar geleden kwam ik er pas net bij. Mensen kijken nu anders naar me: nu ben ik meer een mannetje."

Hoewel Gravenberch zich niet bezig wil houden met nominaties en individuele prijzen, blikt hij wel vooruit op een eventuele plek in de selectie van Oranje. “Ik zat er al een keer bij, dus het is zeker realistisch.” Daarnaast wil Gravenberch met Ajax hoge ogen gooien en vol voor de ‘dubbel’ gaan. “Dat lijkt me duidelijk, daar gaan we sowieso voor.” Bovendien bagatelliseert hij de kritiek die de club in december te verwerken kreeg. “Mensen hebben vaak kritiek op Ajax als het even niet loopt. Dat komt doordat Ajax een topclub is, het hoort er een beetje bij. Wel is de Amsterdammer het eens met het feit dat er nog ruimte voor verbetering is als team: “Als we voorstaan, dan moeten we die wedstrijd gewoon doodmaken. Dat lukt ons niet altijd.”