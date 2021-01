Bas Dost heeft bij eerste ontmoeting een mooi compliment voor Noa Lang

Dinsdag, 5 januari 2021 om 13:04 • Jeroen van Poppel

Bas Dost heeft maandag zijn eerste training meegemaakt als speler van Club Brugge. De Belgische kampioen geeft via de sociale media een kijkje in de eerste dag van de 31-jarige spits bij zijn nieuwe club. De van Eintracht Frankfurt overgekomen Dost deelt bij zijn eerste ontmoeting direct een compliment uit aan kersvers ploeggenoot Noa Lang, zo is te zien op de beelden.

Trainer Philippe Clement heet Dost in het Engels welkom ten overstaan van de spelersgroep. "Ik zou Bas willen verwelkomen, zijn eerste dag bij de club", zegt de Belgische oefenmeester. "Hij vertelde ons dat hij heel graag prijzen wil winnen. Help hem te integreren bij de club." Vervolgens loopt Dost naar sportwetenschapper Dieter Deprez, die de nodige medische testen uitvoert bij de aanvaller.

De eerste kennismaking, training én goals van Bas Dost! ?? pic.twitter.com/LS3KV4IRta — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 4, 2021

In de catacomben van het Jan Breydelstadion komt Dost ook Ruud Vormer tegen, die hem hartelijk welkom heet. "Bassie, welkom jongen! Gezellig", zegt de 32-jarige middenvelder tegen zijn nieuwe ploeggenoot. Ook met Lang volgt een kort onderonsje. "Ik heb je laatste wedstrijd gezien, jongen", zegt Dost, die doelt op het thuisduel met Eupen (3-0 winst), waarin Lang de eerste twee goals maakte en de derde voorbereidde. "Dat zag er goed uit!"

Lang zelf was blijkbaar niet helemaal tevreden met zijn prestatie. "Ja... Ik speelde niet eens goed, ik was gewoon beslissend", aldus de voormalig Ajacied. "Dat hakje was heel lekker", zegt Dost. Lang zorgde tegen Eupen met een hakbal voor de perfecte assist op invaller David Okereke. "Dankjewel, hoor. Welkom", reageert Lang. "Niks te danken. We zien elkaar nog, ik moet even wennen aan alles hier", zegt Dost weer.

Michael Krmencik

Club Brugge neemt na de komst van Dost afscheid van Michael Krmencik. De 27-jarige spits wordt de rest van het seizoen verhuurd aan PAOK Saloniki en hoopt zich daar in de kijker te spelen voor een plek bij het Tsjechische elftal op het aanstaande EURO 2020. Krmencik werd precies een jaar geleden door Club Brugge voor 6,5 miljoen euro aangetrokken, maar wist Clement geen moment te overtuigen.