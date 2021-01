Samuel Umtiti krijgt uitweg bij Barcelona geboden

Henry Onyekuru mag AS Monaco op huurbasis verlaten. Galatasaray is de belangrijkste gegadigde om hem voor de derde keer tijdelijk binnen te halen, nadat hij ook al eens door zijn vorige werkgever Everton in Turkije werd gestald. (RMC Sport)

FC Porto en Grêmio onderhandelen momenteel over Eduardo Gabriel Aquino Cossa, kortweg Pepê. Een akkoord over een transfersom van zestien miljoen euro voor de Braziliaanse vleugelaanvaller lijkt nabij. (Sportitalia)