Sancho breekt ban na 149 dagen en beëindigt dramatische reeks van Dortmund

Zondag, 3 januari 2021 om 17:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:39

Borussia Dortmund is er eindelijk weer eens in geslaagd om een thuiswedstrijd in de Bundesliga in winst om te zetten. Tegen VfL Wolfsburg had de ploeg van Edin Terzic het lang lastig, maar won het wel met 2-0. Jadon Sancho tekende voor een doelpunt en een assists en de Engelsman kwam voor het eerst sinds 31 mei 2020 (toen tegen SC Parderborn) weer eens tot scoren in de Bundesliga. Door de overwinning maakt Dortmund een einde aan een slechte reeks van drie thuiswedstrijden op rij die verloren gingen en klimt de ploeg over Wolfsburg op de ranglijst naar de vierde plek.

Wolfsburg heeft het doorgaans lastig tegen Dortmund en wist in de laatste tien ontmoetingen niet tot een overwinning te komen. In de laatste zeven onderlinge duels wist de ploeg zelfs niet te scoren. Dortmund won slechts één van de laatste vijf duels in de Bundesliga en keek ook tegen Wolfsburg bijna tegen een vroege achterstand aan. Yannick Gerhardt kreeg de bal op een presenteerblaadje en hoefde alleen de trekker maar over te halen, maar zag zijn inzet tot zijn eigen verbazing via het been van Mats Hummels en de paal niet worden gepromoveerd tot doelpunt.

De thuisploeg zette daar in het eerste kwart van de wedstrijd weinig tegenover en had moeite om tot een goedlopende aanval te komen. De eerste keer dat Dortmund van zich liet horen was via Erling Braut Haaland na een klein half uur spelen, maar het schot van de Noor mistte kracht en richting. Haaland ontbrak de afgelopen vier duels vanwege een hamstringblessure. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Dortmund beter in de wedstrijd en kreeg de ploeg van Terzic een aantal goede mogelijkheden om de score te openen. De grootste kans was voor Jadon Sancho, die de bal voor het intikken had, maar zijn inzet naast het doel zag gaan.

Wolfsburg, dat voor het laatst van Dortmund won in de bekerfinale van 2015 (3-1), zag Haaland de eerste mogelijkheid van de tweede helft krijgen. Op aangeven van Raphaël Guerreiro vuurde de Noor ineens op het doel van Koen Casteels, maar de Belgische doelman redde knap met één hand. Dortmund drukte door en leek na ruim een uur spelen alsnog op voorsprong te komen. Het voorbereidende werk was van Reus, die de bal op het hoofd legde van Thomas Delaney, maar de Deen kopte de bal rakelings naast.

Diezelfde Casteels was niet veel later wel geklopt, toen Sancho zijn corner binnengewerkt zag worden door Manuel Akanji. De Zwitserse verdediger torende hoog boven iedereen uit en zette Dortmund met het hoofd op 1-0. In de blessuretijd besliste Sancho het duel, door met de binnenkant van de voet beheerst af te ronden na alleen op Casteels af te zijn gegaan. Door de overwinning maakt Dortmund een sprong op de ranglijst en klimt het naar de vierde plek. Wolfsburg zakt één plaats en staat zesde.