Verhitte Superclásico: twee keer rood, negen keer geel en doelpunt in minuut 86

Zondag, 3 januari 2021 om 10:00 • Laatste update: 10:06

De Superclásico tussen Boca Juniors en River Plate is in de nacht van zaterdag op zondag onbeslist geëindigd. Door een doelpunt van Sebastián Vila in minuut 86 stond er na ruim negentig minuten spelen een 2-2 stand op het scorebord in La Bombonera. Beide ploegen eindigden het duel met tien man, na rode kaarten voor Jorman Campuzano en Enzo Pérez.

Boca Juniors en River Plate spelen momenteel met vier andere clubs in een poule en alleen de winnaar van deze poule plaatst zich voor de finalewedstrijd van de play-off van de Argentijnse competitie. Na de onbesliste Superclásico gaan de twee aartsrivalen samen aan de leiding in de groep, met acht punten uit vier wedstrijden. Het zag er in een leeg La Bombonera lang naar uit dat River Plate met een overwinning zou vertrekken.

Ahí ví bien la de Campusano a Carrascal y es todo pelota pic.twitter.com/85uqmyPHO2 — La Sampaoli (@LasampaoliTW) January 3, 2021

Met tien minuten op de klok kwam Boca Juniors op voorsprong door een doelpunt van Rámon Ábila, die vrij in het strafschopgebied opdook na een messcherpe voorzet. Een moment in minuut 58 deed de wedstrijd kantelen. Campuzano kreeg na een klein halfuur spelen al een gele kaart voor een spijkerharde elleboog en ontving al vroeg in de tweede helft zijn tweede gele kaart, waardoor Boca Juniors met tien man verder moest. River Plate wist daar maximaal van te profiteren, want tussen minuut 74 en 77 werd de wedstrijd volledig omgebogen.

#CopaMaradonaEnTNTsports ?? ¡Se emparejó! Enzo Pérez le entró fuerte a Capaldo, Rapallini le mostró la segunda amarilla y ambos quedaron con 10 jugadores. Boca ?? River pic.twitter.com/saEyMnci5K — TNT Sports LA (en ??) (@TNTSportsLA) January 3, 2021

Met nog een kwartier te gaan kopte Federico Girotti al vallend de gelijkmaker tegen de touwen. Toen Rafael Santos Borré met nog dertien minuten op de klok met het hoofd nog voor de 1-2 zorgde, leek River Plate op rozen te zitten. De tweede gele kaart voor Pérez na een harde tackle bracht Boca Juniors echter nog terug in de wedstrijd en in minuut 86 zorgde Villa met een fraaie stift nog voor de gelijkmaker. Zodoende eindigde de Superclásico, waarin maar liefst negen gele kaarten werden uitgedeeld, onbeslist.