Balotelli maakt verwachtingen vijf minuten na debuut bij Monza waar

Woensdag, 30 december 2020 om 16:54 • Jeroen van Poppel

Mario Balotelli heeft woensdagmiddag zijn debuut gemaakt voor Monza. De dertigjarige aanvaller had in de Serie B-wedstrijd tegen Salernitana slechts vijf minuten nodig om zijn eerste doelpunt te produceren. Balotelli stond bij de tweede paal goed opgesteld om een voorzet van Carlos Augusto binnen te tikken, nota bene zijn eerste balcontact in de wedstrijd.

Balotelli tekende begin december verrassend bij Monza, de club van voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi. "Dit is echt de laatste kans voor hem", zei Monza-voorzitter Adriano Galliani bij zijn presentatie. "Ik heb goed met hem gesproken en ik ben gek van Mario. Gezien zijn kwaliteiten begrijp ik niet waarom niet beter met hem gaat. Mario heeft ook kort gesproken met Berlusconi, die ook enthousiast was."

Mario Balotelli. Ultieme legend. ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 30 december 2020

Toen Balotelli bij Monza arriveerde, had de 36-voudig Italiaans international een half jaar zonder club gezeten. De centrumspits kwam totaal niet fit aan bij Monza, maar begon bij zijn nieuwe werkgever direct aan een 'crash dieet'. Balotelli viel in een maand tijd vijf kilogram af en raakte zo op tijd fit om woensdag te debuteren tegen Salernitana. "Hij had dit veel eerder in zijn carrière moeten doen", zei Galliani over het dieet van Balotelli.