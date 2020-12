‘Atlético blokkeert transfer naar Barcelona of Real met sappige clausule’

Jeroen van Poppel 28 december 2020 • Laatste update: 19:37

Diego Costa heeft overeenstemming bereikt met Atlético Madrid over het ontbinden van zijn tot de zomer doorlopende contract, zo meldt El Mundo. De 32-jarige spits mag transfervrij vertrekken van de Spaanse grootmacht, die daarbij wel zijn grote concurrenten buitenspel zet: Diego Costa moet een megaboete betalen als hij aan de slag gaat bij Real Madrid, Barcelona of Sevilla.

Maandagmiddag werd al bekend dat Diego Costa zijn werkgever om familiaire redenen heeft verzocht zijn verbintenis te ontbinden. Daarover is nu dus overeenstemming, maar niet zonder voorwaarden. Atlético Madrid weet dat Diego Costa in de belangstelling staat van Sevilla en neemt daarom een volgens El Mundo 'sappige anti-Sevilla-clausule' op: als de Braziliaanse Spanjaard bij de concurrent tekent, moet hij een boete van 25 miljoen euro betalen. Dat geldt ook als Diego Costa naar Real Madrid of Barcelona gaat.

Atlético Madrid wil Diego Costa dit seizoen ook in de Champions League niet meer tegenkomen. Daarom is ook daar een clausule voor bedacht: als de centrumspits tekent bij een club die nog actief is op het miljardenbal, dan kost hem dat vijf miljoen euro. Als Diego Costa echter naar een club gaat die niet in een van de clausules genoemd is, dan keert Atlético Madrid hem zijn resterende salaris van 3,2 miljoen euro (voor de periode van januari tot juli 2021) uit.

Diego Costa reist binnenkort naar zijn vaderland Brazilië en gaat zich daar beraden op zijn toekomst. De aanvaller wordt gelinkt aan Chelsea, nota bene de tegenstander van Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Een transfer naar the Blues is met het oog op de naar verluidt afgesproken clausules ook onwaarschijnlijk geworden. Een overgang naar de Braziliaanse competitie ligt voor de hand, van waaruit meerdere clubs interesse zouden hebben.