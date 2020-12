Leicester City verliest punten; Crystal Palace zet vraagtekens op Twitter

Dominic Mostert 28 december 2020

Leicester City is er maandag niet in geslaagd om koploper Liverpool verder onder druk te zetten. The Foxes hadden de achterstand kunnen verkleinen tot één punt in de aanloop naar het duel tussen Newcastle United en Liverpool van dinsdag, maar Leicester City remiseerde met 1-1 bij Crystal Palace. Wel neemt de club in ieder geval voor even de tweede plek in de Premier League in beslag. In de tweede helft opende Wilfried Zaha de score voor Crystal Palace, maar bracht Harvey Barnes de stand in evenwicht.

Voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Newcastle United (0-2 nederlaag) op 27 november had Jaïro Riedewald weer een basisplaats bij Crystal Palace. De middenvelder deed 73 minuten mee; landgenoot Patrick van Aanholt bleef op de bank na negen opeenvolgende basisplekken in de Premier League. Bij Leicester City begon een aantal basiskrachten op de bank, onder wie Jamie Vardy. Het tempo lag hoog in de eerste helft en na achttien minuten kreeg Leicester City een uitgelezen kans om de score te openen. Verdediger James Tomkins van Crystal Palace stond in het strafschopgebied op de voet van Luke Thomas, waarna Kelechi Iheanacho aanlegde vanaf elf meter. Zijn inzet werd door keeper Vicente Guaita echter uit de hoek gehouden.

Niet veel later maakte Crystal Palace aan de overzijde ook aanspraak op een strafschop. Verdediger Daniel Amartey leek zijn vuist te gebruiken om een kopbal van Christian Benteke te blokkeren, maar de handsbal ging aan iedereen op het veld voorbij. Wel plaatste Crystal Palace via een tweet tijdens de wedstrijd vraagtekens bij het moment. Na 24 minuten schrok de thuisploeg op toen een van richting veranderde voorzet van Ayoze Pérez prompt op de lat belandde, terwijl Iheanacho het vizier na een klein halfuur niet op scherp had staan toen hij een grote kopkans kreeg na voorbereidend werk van Harvey Barnes.

Voor de rust stichtte Leicester City dus het nodige doelgevaar, maar in de tweede helft was het spel van de bezoekers minder indrukwekkend. De ploeg van Brendan Rodgers had bijzonder veel moeite om de defensie van Crystal Palace te doordringen, ook nadat Vardy na 65 minuten binnen de lijnen werd gebracht. Op dat moment leidde de thuisploeg met 1-0, want Zaha sloeg na 57 minuten toe. De aanvaller leidde zelf een uitbraak in met een sprint over de as van het veld en vond Andros Townsend, die op zijn beurt Zaha in staat stelde om bij de tweede paal raak te schieten in de korte hoek. Acht minuten voor tijd lukte het Leicester City toch om langszij te komen: net als zaterdag tegen Manchester United (2-2) schoot Harvey Barnes raak vanbuiten het strafschopgebied met het linkerbeen.