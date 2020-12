Manchester City en Everton profiteren van massaal puntenverlies

Manchester City heeft tegen Newcastle United op overtuigende wijze drie punten gepakt. De ontmoeting in het Etihad Stadium was zaterdag vanaf de eerste minuut een prooi voor de ploeg van manager Josep Guardiola: 2-0. De thuisploeg kreeg voldoende mogelijkheden om de marge te vergroten, maar een uitstekend keepende Karl Darlow voorkwam erger. Dankzij de driepunter komt City met 26 punten op de vijfde plaats in de Premier League te staan. Dat zijn drie punten minder dan Everton, dat tegelijkertijd bij nummer laatst Sheffield United won en op de ranglijst alleen stadsgenoot Liverpool voor zich moet dulden.

Manchester City, met Nathan Aké in de basis, had in de openingsfase van de wedstrijd bijna onafgebroken de bal, maar door het ontbreken van scherpte rond het zestienmetergebied bleef een vroege openingstreffer uit. Na een kwartier succesvol tegenhouden moesten the Magpies vervolgens alsnog capituleren. Na een prachtig staaltje combinatievoetbal kreeg Raheem Sterling op de rand van het vijfmetergebied alle ruimte om een vrije man te zoeken. Ilkay Gündogan, die zich losrukte van zijn directe tegenstander, kreeg de bal en schoot van dichtbij binnen: 1-0.

In de twintigste minuut zag Kevin De Bruyne zijn kans schoon en hoopte met een bekeken bal van buiten de zestien Darlow te verrassen, maar de doelman bracht ternauwernood redding. Even later hield de sluitpost zijn ploeg opnieuw in de wedstrijd na een inzet van Ferran Torres. Tien minuten voor rust kreeg De Bruyne wederom een gigantische kans om de score te verdubbelen, maar oog in oog met de uitblinkende keeper faalde de Belg. Newcastle United had in de eerste helft maar weinig in de melk te brokkelen. De enige mogelijkheid kreeg de club op slag van rust, toen Joelinton een paar centimeter tekortkwam om een voorzet vanaf links binnen te knikken.

Enkele minuten na rust kregen de the Citizens een nieuwe mogelijkheid de marge te verdubbelen, ditmaal was het echter John Stones die met een kopbal een kans om zeep hielp. Tien minuten in de tweede helft vond de ploeg van Guardiola dan toch waar het al een tijd naar zocht. De hoge druk van de thuisploeg werd Newcastle te veel en na klungelig uitverdedigen belandde de bal voor de voeten van Torres, die van dichtbij kon intikken: 2-0. Kort na de uitbreiding van de voorsprong kreeg ook Bernardo Silva een dot van een kans nadat Sterling eerder al miste, de Portugees zag zijn inzet vanaf de vijfmeterlijn echter op de paal belanden.

In de slotfase kreeg Sergio Agüero de mogelijkheid om zijn kunsten te vertonen. Twee minuten na zijn invalbeurt kreeg de Argentijn een voorzet op maat van João Cancelo, maar de invaller was de volgende speler die op Darlow stuitte. Het slotoffensief de club uit Manchester was venijnig, al liet de afronding wederom te wensen over.

Sheffield United - Everton 0-1

De start van de thuisploeg mocht er zijn: Everton werd op de eigen helft vastgezet en de druk op de defensie was groot. Het team van Carlo Ancelotti kroop meer uit zijn schulp naarmate de eerste helft vorderde en kreeg ook twee grote kansen: een volley van Dominic Calvert-Lewin en een schot van Gylfi Sigurdsson. Sheffield bleef na rust hoop houden op de eerste competitiezege van het seizoen, maar in de slotfase sloeg Everton toe. Na voorbereidend werk van Bernard en Abdoulaye Doucouré binnen het strafschopgebied schoof Sigurdsson de bal in de linkerhoek: 0-1. Everton profiteerde zodoende optimaal van de misstappen van concurrenten Chelsea, Leicester City en Manchester United.