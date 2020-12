BILD: Afspraak tussen Wout Weghorst en Wolfsburg over transfer

Daniel Cabot Kerkdijk 25 december 2020 • Laatste update: 18:21

Wout Weghorst heeft een transferperiode achter de rug waarin hij in verband werd gebracht met tal van Premier League-clubs. Arsenal, Newcastle United en met name Tottenham Hotspur hadden belangstelling voor de aanvaller van VfL Wofsburg. De Oranje-international bleef in weerwil van alle speculaties de Bundesliga-club trouw bleef. Het valt volgens BILD niet uit te sluiten dat Weghorst in januari alsnog vertrekt.

BILD verzekert donderdag dat het bestuur van Wolfsburg heeft beloofd dat hij naar Tottenham mag vertrekken als het formele bod uit Londen minimaal 35 miljoen euro bedraagt. De Engelse topclub toonde in de voorbije transferperiode concrete interesse, maar de clubs kwamen niet tot overeenstemming. “Ik kan eerlijk zijn. Natuurlijk wist ik dat er links en rechts interesse was”, zei Weghorst medio oktober.

“Met Tottenham was het serieus. Ik was daar een kandidaat.” De interesse liet Weghorst niet helemaal onberoerd. “Natuurlijk houd je er wel mee bezig. Het is ook een bevestiging dat ik op de goede weg ben.” De ex-speler van onder meer AZ is 28 jaar en wil graag prijzen pakken. “Als ik op een dag het gevoel heb, dat ik mijn doelen bij Wolfsburg niet kan bereiken, dan zal ik dat zeggen. Maar dat is nu niet het geval.”

“De Premier League is nog steeds een droom voor mij”, gaf hij destijds aan. Weghorst heeft op persoonlijk gebied een uitstekend 2020 beleefd. In de tweede seizoenshelft van 2019/20 was hij goed voor negen treffers en daar kwamen de voorbije maanden nog eens dertien doelpunten bij. Weghorst zette in juli 2019 zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2023.