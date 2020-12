Vitesse wil breken met tweevoudig Oranje-international én spreekt veto uit

Daniel Cabot Kerkdijk 24 december 2020

Vitesse en Roy Beerens zijn in gesprek over de ontbinding van het nog een half jaar doorlopende contract, zo schrijft de Gelderlander. De 33-jarige aanvaller speelde bijna twee jaar geleden zijn laatste wedstrijd voor de Arnhemmers en staat tot 30 juni 2021 onder contract in GelreDome.

Beerens deed op 27 januari 2019 achttien minuten mee in het uitduel met Fortuna Sittard (2-1 nederlaag). De aanvaller annex tweevoudig Oranje-international kreeg een conflict met toenmalig hoofdtrainer Leonid Slutsky en raakte vervolgens compleet uit beeld. Hoewel hij dit jaar aansloot onder Thomas Letsch, slaagde hij er niet in om speeltijd af te dwingen.

Volgens de Gelderlander verlopen de gesprekken tussen Beerens en Vitesse ‘in goede harmonie’. Het valt niet uit te sluiten dat de aanvaller zijn loopbaan afsluit als zijn contract wordt verscheurd. Beerens gaf eerder al openlijk te kennen dat hij volgend jaar zomer overweegt te stoppen.

Vitesse wil ook af van Max Clark, die eveneens over een aflopende verbintenis beschikt. Deze gesprekken verlopen volgens het regionale dagblad echter moeizaam. Clark verblijft al maanden in Groot-Brittannië, waar zijn zaakwaarnemer op is zoek naar een nieuwe club. De 24-jarige verdediger speelde op 23 februari zijn laatste wedstrijd voor Vitesse: een invalbeurt van vijftien minuten tegen PSV (1-2 verlies).

Vitesse overweegt Filip Delaveris, Brend Leeflang en Yassin Oukili op huurbasis te laten gaan. “De hoofdzaak is dat onze selectie op peil blijft. Wij hebben voor dit seizoen Europese ambities”, benadrukt technisch directeur Johannes Spors, die dan ook onwelwillend staat tegenover een winters vertrek van Riechedly Bazoer of Oussama Tannane. “Daar is geen sprake van. Tenzij er bedragen komen, die wij niet kunnen weigeren. Maar dan gaat het over vele miljoenen.”