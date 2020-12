Perez snapt vergelijking niet: ‘Hij is by far niet zo goed als Daley Blind’

Dominic Mostert 20 december 2020 • Laatste update: 19:57

Het centrale verdedigingsduo van PSV maakt dit seizoen een goede indruk op Ronald de Boer. Al vanaf het begin van deze jaargang kiest trainer Roger Schmidt voor Jordan Teze en Olivier Boscagli in het hart van de defensie. Volgens De Boer vullen Teze en Boscagli elkaar goed aan: Teze is in de ogen van de analist een meedogenloze verdediger, terwijl Boscagli met het spel vooruithelpt met zijn opbouwende kwaliteiten.

Bij praatprogramma Dit was het Weekend reageren De Boer en Kenneth Perez zondagavond op een compilatie van de meest opvallende momenten van Teze en Boscagli in de gewonnen uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-4) van zaterdagavond. Te zien is dat Boscagli bijdroeg aan de opbouw met inspeelpasses naar het middenveld, terwijl Teze enkele keren fel reageerde wanneer RKC in balbezit was. In minuut 57 werd een pass van achteruit van Boscagli onderschept door de thuisploeg en daar ontstond meteen een Waalwijkse aanval uit. De Boer neemt zo'n moment op de koop toe.

Over het geheel zijn de voetballende kwaliteiten van Boscagli immers uitstekend, vindt De Boer. In zijn analyse van het centrale duo vergelijkt hij de kwaliteiten van Boscagli met die van Daley Blind van Ajax. "De een is technisch onderlegd, een beetje de Daley Blind. Hij heeft altijd oog voor de diepte en is echt geweldig aan de bal. Hij is niet zo snel, maar tactisch en verdedigend wel redelijk goed. Hij komt af en toe in de problemen, maar Teze is het beest dat iedereen keihard aanpakt en de snelheid heeft om het op te lossen als iemand erdoorheen komt", stelt De Boer bij het praatprogramma.

Boscagli had van alle spelers op het veld het meeste aantal balcontacten (100), verstuurde de meeste succesvolle passes (70 van de 81) en was verantwoordelijk voor het meeste aantal uitverdedigende acties bij PSV (7). Teze veroverde 8 keer de bal voor zijn ploeg; alleen Ibrahim Sangaré (9 keer) deed dat vaker. "Boscagli geeft altijd een pass naar voren en raakt niet in paniek. Dat gaat weleens fout, maar dat hoort erbij. Dat risico neemt hij", vervolgt De Boer. "Ik vind het een goed duo. Ze vullen elkaar goed aan. Het is de toekomst van PSV, denk ik, want ze zijn nog vrij jong."

Perez is het echter ‘totaal niet eens’ met het oordeel van De Boer over Boscagli. “Echt totaal niet", herhaalt de Deen. "Ik wil een betrouwbare verdediger hebben. Als je ziet hoe vaak hij andere spelers in de problemen brengt: dat is echt ongekend. Hij is by far niet zo goed aan de bal als Daley Blind." De Boer gaat in tegen het oordeel van zijn collega-analist. "Geloof me nou, ik vind hem echt goed aan de bal. Hij is geen koekenbakker, anders had Nick Viergever of Timo Baumgartl daar al lang gestaan." Toch blijft Perez erbij dat Boscagli 'te link' opereert in het hart van de defensie. "Ook omdat hij niet zo zeker aan de bal is als je zou moeten zijn als je zoveel gekke dingen doet."