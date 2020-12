Verbeek briest na ‘verschrikkelijk interview’ op FOX: ‘Wat een koekenbakker’

Gert-Jan Verbeek was zondagmiddag duidelijk niet te spreken over de houding van Delano Burgzorg. Met een doelpunt was de linksbuiten van Heracles Almelo weliswaar van grote waarde tijdens de 1-2 overwinning op sc Heerenveen, maar in het interview na de wedstrijd gaf de aanvaller lachend toe dat hij zich 's ochtends verslapen had. Burgzorg kreeg vervolgens de wind van voren van Verbeek, die als analist van FOX Sports aanwezig was in Friesland.

In gesprek met commentator Sjors Blaauw erkende Burgzorg dat hij te laat wakker werd en zich dus niet op tijd meldde bij de spelersgroep. “Ik kom vaak te laat, ook vandaag. Ik wil het team bedanken en heb ze geholpen met een goal.” Frank Wormuth, de trainer van Heracles, legde Burgzorg in eerste instantie geen sanctie op en stelde de aanvaller ‘gewoon’ op vanaf het eerste fluitsignaal. Het vertrouwen betaalde zich terug, toen Burgzorg na zes minuten het net al wist te vinden. Vanuit een moeilijke hoek schoof de buitenspeler de bal met buitenkant rechts onder doelman Erwin Mulder door.

? Delano Burgzorg geeft lachend toe vaak te laat te komen bij @heraclesalmelo, zo ook vandaag. Gertjan Verbeek kan er niet om lachen, in tegendeel... "Wat een verschrikkelijk interview, wat een koekenbakker!" pic.twitter.com/6cj4UGd9nt — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 20, 2020

“Ja, het was een lekkere goal”, blikte Burgzorg na afloop terug. “Het was ook een beetje emotie na wat er vooraf is gebeurd. Ik heb voor Sinterklaas een wekker gekregen, maar die werkt niet. Er komt nog een straf, maar dit moet ik meenemen.” De uitspraken en houding van Burgzorg leverden hem de nodige kritiek op van Verbeek, die zichtbaar geïrriteerd was over de doelpuntenmaker. “Wat een verschrikkelijk interview”, doelde de analist op de woorden van Burgzorg. “En wat een koekenbakker die jongen. Ik snap er niks van.”

Verbeek toonde zijn medeleven aan trainer Wormuth. “Wat moet je hier als trainer mee? Van dit soort gasten ben je afhankelijk. Werkelijk waar. Dit is profvoetbal anno 2020. Hoe hij er ook mee omgaat. Met dit soort gasten win je de oorlog niet. Ik krijg medelijden met Frank Wormuth als je met dit soort gasten op het veld moet staan. En van die wekker, hij zal de gebruiksaanwijzing wel niet kunnen lezen.”