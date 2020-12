Heracles verrast Heerenveen en boekt eerste uitzege sinds september 2019

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 18:16

SC Heerenveen heeft zondagmiddag verzuimd om aansluiting te vinden met de subtop in de Eredivisie. De huidige nummer acht verloor in het Abe Lenstra Stadion namelijk enigszins verrassend met 1-2 van Heracles Almelo. Joey Veerman scoorde na rust namens de thuisploeg, maar ondanks een slotoffensief wisten de Friezen de achterstand niet meer weg te poetsen. Het winnende Heracles stijgt dankzij de knappe zege in Heerenveen naar plaats twaalf in de Eredivisie. Het was overigens de eerste uitzege van de ploeg van trainer Frank Wormuth na een reeks van zestien uitduels zonder overwinning. De laatste winstpartij buitenshuis dateerde van september 2019, toen FC Twente werd verslagen.

Delano Burgzorg bezorgde Heerenveen, dat nu zes duels op rij niet heeft gewonnen in competitieverband, een dramatische en Heracles een geweldige start van het duel. De linksbenige aanvaller leek de bal te verliezen, maar een laatste zetje zorgde er alsnog voor dat de bal langs Erwin Mulder in het doel verdween van de thuisclub: 0-1. Heerenveen rechtte de rug en was via Henk Veerman in de achttiende minuut akelig dichtbij de gelijkmaker, ware het niet dat de inzet van de boomlange spits tegen de paal kwam. In de slotfase van de eerste helft waren er goede kansen voor beide doelen. De doorgebroken Rai Vloet schoot alleen voor Mulder over het doel, terwijl Heracles-doelman Janis Blaswich een knal van Benjamin Nygren op knappe wijze uit de verre hoek tikte.

Ook de beginfase van de tweede helft verliep dramatisch voor Heerenveen, dat de alerte Mats Knoester al koppend zag scoren namens de bezoekers uit Almelo: 0-2. De spanning was echter al snel weer terug in Friesland toen Joey Veerman in de 57ste minuut met een droge knal in de verre hoek voor de aansluitingstreffer zorgde. Het was de vierde treffer van dit Eredivisie-seizoen voor de spelmaker. De middenvelder nam Heerenveen vervolgens bij de hand en Heracles kwam hierdoor steeds verder onder druk te staan. Een kwartier voor tijd dook Veerman wederom op in kansrijke positie. Ditmaal ging zijn schot echter maar net langs het doel van de opgeluchte Blaswich. Kort daarvoor verprutste Oliver Batista Meier een goede kans. Hij raakte de bal helemaal verkeerd na goed voorbereidend werk van Henk Veerman.

In de slotfase werden de moegestreden Vloet en Sinan Bakis vervangen door Adrian Szöke en Marco Rente. Met nog twee minuten op de klok moest Heerenveen, dat vol voor de gelijkmaker ging, verder met tien spelers. De ingevallen Szöke passeerde de uitgekomen Mulder bij een snelle counter van Heracles en Pawel Bochniewicz besloot om aan de noodrem te trekken. De Heerenveen-verdediger haalde de Heracles-aanvaller net buiten het strafschopgebied onderuit, waarop scheidsrechter Martin Pérez de rode kaart tevoorschijn haalde. De arbiter besloot vijf minuten blessuretijd bij te trekken, maar het bleek niet voldoende voor Heerenveen om alsnog een punt te veroveren. De Friezen sluiten 2020 woensdag af met een uitduel met Feyenoord, terwijl Heracles diezelfde avond op bezoek gaat bij FC Groningen.