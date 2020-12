Recorddoelpunt van Youssoufa Moukoko kan Dortmund niet redden

Borussia Dortmund is vrijdagavond op bezoek bij 1. FC Union Berlin wederom tegen duur puntenverlies aangelopen in de strijd om het kampioenschap: 2-1. Youssoufa Moukoko schoot zichzelf met zijn 16 jaar en 28 dagen de geschiedenisboeken in door als jongste speler ooit te scoren in de Bundesliga, maar wist daarmee een nederlaag niet af te wenden. Het betekende de eerste verliespartij voor interim-trainer Edin Terzic, die midweeks nog wist te winnen tijdens zijn debuut bij Werder Bremen (1-2).

Het was Dortmund dit seizoen nog niet vaak gegeven om met een voorsprong de rust in te gaan in de Bundesliga en dat lukte ook tegen het hooggeklasseerde Union niet. Dortmund nam vanaf het eerste fluitsignaal wel het heft in handen en noteerde in de persoon van Jadon Sancho de eerste kans van de wedstrijd. De aanvaller zag zijn schot geblokt worden en via de vingertoppen van Andreas Luthe over het doel gaan. Aan de andere kant kwam het eerste gevaar van de voet van Taiwo Awoniyi, die het met een schuiver probeerde en Dortmund-doelman Roman Bürki knap zag redden.

Op slag van rust leek Moukoko Dortmund alsnog met een voorsprong de rust in te schieten, maar hij zag zijn inzet op de paal belanden. Na een kwartier spelen in de tweede helft nam de thuisploeg brutaal de leiding. Grischa Prömel legde de bal met het hoofd terug en zag ploeggenoot Awoniyi dit keer wel doel treffen met het hoofd: 1-0. Heel lang kon Union niet genieten van de voorsprong, nadat Moukoko een kleine vijf minuten later als jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Bundesliga de gelijkmaker op het bord zette. Op aangeven van Raphaël Guerreiro schoot de tiener met links verwoestend hard raak achter Luthe: 1-1.

Union Berlin nam een kwartier voor tijd voor de tweede keer in de wedstrijd de leiding, nadat ditmaal Marvin Friedrich met het hoofd trefzeker was. De verdediger promoveerde met het hoofd een hoekschop tot doelpunt via de binnenkant van de paal: 2-1. Die klap kwam Dortmund niet meer te boven, waardoor de ploeg voor de tweede keer verloor in een week tijd en Union ziet naderen tot één punt. Aanstaande dinsdag gaat Dortmund voor de DFB Pokal op bezoek bij Eintracht Braunsweig, waar Union bezoek krijgt van Paderborn.