Atlanta verrast met 72-voudig Argentijns international als opvolger van De Boer

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 18:32

Atlanta United heeft Gabriel Heinze aangesteld als zijn nieuwe manager, zo maakt de club uit de Major League Soccer bekend via de officiële kanalen. De voormalig linksback, die tot 72 interlands kwam voor het Argentijnse nationale elftal, is de definitieve opvolger van Frank de Boer, die in juli werd ontslagen. "Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging", laat Heinze optekenen op de website van Atlanta.

De Boer moest in juli vertrekken bij Atlanta United vanwege de tegenvallende prestaties van de club. Onder het bewind van de huidige bondscoach van Oranje verloor Atlanta drie keer achter elkaar op het MLS is Back-toernooi. Vervolgens werd Stephen Glass aangesteld als interim-manager. Met de Schotse coach ging het bepaald niet beter dan onder De Boer: Atlanta werd in de reguliere competitie van de MLS teleurstellende twaalfde (van de veertien deelnemers).

Glass vertrok na afloop van het seizoen in de Verenigde Staten, dat in november afliep. Heinze krijgt nu de taak om de weg omhoog te vinden met Atlanta United. De oud-linksback was de afgelopen drie jaar in eigen land trainer van Vélez Sarsfield, waarmee hij afgelopen seizoen op de derde plek in de competitie eindigde, de hoogste eindnotering in zes jaar.

"Sinds we Atlanta United hebben gelanceerd, is ons doel duidelijk geweest om een agressieve, aanvalsgerichte speelstijl te hanteren", legt vice-president en technisch directeur Carlos Bocanegra zijn keuze voor Heinze uit. Laatstgenoemde zegt daarover: "Ik geloof dat mijn voetbalfilosofie is afgestemd op de visie van de club en dat de structuur en faciliteiten hier van wereldklasse zijn. Ik kan niet wachten om de spelers, de staf en de fans te ontmoeten en aan het werk te gaan in 2021."