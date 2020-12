Brobbey kiest zwakste Ajacied in krachthonk: ‘We noemen hem allemaal Sticky’

Brian Brobbey krijgt in onderstaande video van Ajax TV veertien vragen en dilemma's voorgelegd. De talentvolle achttienjarige Nederlands jeugdinternational noemt onder meer zijn favoriete Ajax-speler vanuit zijn jeugdjaren en vertelt wie volgens hem de zwakste ploeggenoot is in het krachthonk. Ook laat Brobbey weten wat hij vindt van zijn bijnaam Brobbeast en gaat hij in op de vraag op welke spits hij het meeste lijkt.