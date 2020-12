150 uur taakstraf en boete voor voormalig Feyenoord-spits Henk Vos

Henk Vos is veroordeeld tot een taakstraf van honderdvijftig uur voor het mishandelen van een beveiliger op festival Westland Kros in 2016, zo meldt BN DeStem. De oud-spits van onder meer Feyenoord, Standard Luik, Willem II, FC Den Bosch en NAC Breda moet daarnaast een schadevergoeding van ruim 3500 euro betalen aan het slachtoffer. De straf valt lager uit dan de geëiste zes maanden cel en de door het slachtoffer gewenste vergoeding van 17.000 euro.

De rechters spraken dinsdag uit dat zij het bewezen achten dat Vos een beveiliger op het vip-deck in het gezicht heeft geschopt. Het slachtoffer liep hierbij een viervoudige neusbreuk, een hersenschudding, verminderd zich in het linkeroog en een posttraumatische stressstoornis op. In hun uitspraak hebben de rechters laten meewegen dat er pas na vier jaar een vervolging is en Vos zelf ook werd mishandeld.

Bovendien werd zijn zoon in de media onterecht als medeplichtige gezien en werd het contract van de oud-spits als jeugdtrainer bij NAC Breda niet verlengd. Vorige maand liet Vos in de rechtbank weten dat hij sinds zijn vertrek bij NAC geen werk meer heeft kunnen vinden in de voetballerij. Hij werkt nu als uitzendkracht in de metaalindustrie.

Vos heeft ontkend en zegt niet in de buurt te zijn geweest bij het incident. Volgens de regionale krant heeft hij verklaard dat hij backstage juist zelf ‘klappen en schoppen’ van meerdere beveiligers heeft geincasseerd. Vos hield aan de schermutseling kneuzingen in het gezicht en een gaatje in het trommelvlies op, zo heeft hij verklaard.

Geert S., directeur van het Amsterdamse International Security Agency, en hoofdbeveiliger van het evenement Jan de W. zijn vrijgesproken van mishandeling en beïnvloeding van getuigen. Zij ontkomen respectievelijk aan een boete van 23.000 euro, een boete van ruim 4200 euro en een taakstraf van 240 uur.