Van Hanegem baalt van FOX Sports na toelichting John van den Heuvel

Willem van Hanegem uit maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad kritiek op FOX Sports voor de manier waarop er verslag is gedaan over de arrestatie van Quincy Promes. In het programma Goedemorgen Eredivisie verscheen misdaadjournalist John van den Heuvel om te praten over Promes, die werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij een steekincident afgelopen zomer.

“Als misdaadjournalist John van den Heuvel in een sportprogramma moet verschijnen, gaat er iets niet goed”, schrijft Van Hanegem. “Bij de speler waarschijnlijk niet, al moet het allemaal nog maar worden bewezen. Maar zeker ook bij het programma niet. Dat mensen ervan smullen, snap ik oprecht niet. Ik houd van voetbal, heb helemaal geen behoefte om dingen die in de privésfeer zijn misgegaan mee te krijgen. Als ze allemaal al kloppen. En dan nog hoort het niet bij de sport thuis, vind ik.”

?? Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft meer informatie over de arrestatie van Quincy Promes.



"Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, daar staat maximaal vier jaar gevangenisstraf op" pic.twitter.com/IjxiqcrBZa — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 13, 2020

Van Hanegem heeft het liever over voetbal, zoals onder meer de uitschakeling van Ajax in de Champions League. De Amsterdammers verloren woensdag met 0-1 van Atalanta en komen daardoor na de winterstop uit in de Europa League. “Dat vind ik jammer. Maar als ik eerlijk ben, verdiende de ploeg het ook niet. Misschien dat we nu Atalanta serieus nemen in dit land”, stelt de oud-voetballer. “Die ploeg werd neergezet als een soort FC Utrecht van Italië. Maar ze spelen daar al langer prima voetbal met heel bescheiden spelers.”

Hij benadrukt het al langer storend te vinden dat er in Nederland ‘lacherig’ wordt gedaan over Atalanta-back Hans Hateboer. “Ik weet ook wel dat hij geen Dani Alves is, maar hij speelde echt prima tegen Ajax. En hij laat zich de kaas nooit van het brood eten”, stelt Van Hanegem. “Toen Tadic over de middenlijn was en dacht aan een mogelijkheid van Ajax, voelde hij Hateboer in zijn zij. Zo speel je een wedstrijd van alles of niets.”