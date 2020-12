Hard oordeel van De Boer over Feyenoord-duo: ‘Zo heb je ook Klaiber bij Ajax’

Feyenoord steekt momenteel niet in de beste vorm. De Rotterdammers liep in de laatste twee Eredivisie-wedstrijden tegen FC Utrecht (1-1) en Heracles Almelo (0-0) tegen puntverlies aan, terwijl de Europese campagne afgelopen donderdag eindigde na een 1-0 nederlaag tegen Wolfsberger AC. Ronald de Boer licht in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports Mark Diemers en Bryan Linssen uit als een verklaring waarom Feyenoord momenteel niet de stap richting de top kan zetten. Diemers is zijn basisplaats voor het duel met VVV-Venlo van zondagmiddag overigens kwijtgeraakt aan João Teixeira.

“Als ik zo Feyenoord een beetje analyseer... Ajax en PSV hebben dat soms ook. Je wilt soms spelers van clubs halen die het daar heel goed doen, dan noem ik bijvoorbeeld Diemers en Linssen”, zo begint De Boer. Diemers kwam afgelopen zomer over van Fortuna Sittard, terwijl Linssen Vitesse transfervrij verruilde voor Feyenoord. “Die kunnen een versterking zijn voor Feyenoord. Begrijp me niet verkeerd, dit zijn goede voetballers. Maar ik vergelijk het een beetje met tennis. Dan denk je: nou, ik kan aardig tennissen. Maar dan kom je ineens tegen iemand die het heel goed kan en dan kom je erachter dat je helemaal niet zo goed bent. Het gaat allemaal wat te snel. Dat gevoel heb ik bij Diemers en Linsen ook.”

“Ze zijn gehaald om het verschil te maken, dat gebeurt totaal niet. Linssen moet veel dieper staan, hij komt nu in posities waar hij nooit gevaarlijk is. We kennen Linssen van Vitesse als iemand die gevaarlijk is in de zestien, met diepte en sleurend. Nu is hij een beetje aangever. Daar wordt Feyenoord niet beter van. Het is goed, maar je wil als Feyenoord naar de top”, vervolgt de analist. Linssen en Diemers verzorgden allebei één doelpunt in zestien officiële wedstrijden voor Feyenoord.

De Boer zag Ajax en PSV de afgelopen jaren overigens vergelijkbare aankopen doen. “Zo heb je ook Klaiber bij Ajax. Prima om erbij te hebben, maar niet goed genoeg als je naar de top wil. Labyad zit misschien net daartussen. Je had bij PSV ook Doan en Ramselaar. Goed bij een club. Maar als het tempo iets omhoog gaat, zijn ze middelmatig. Daar moet je als technisch directeur goed naar kijken. Leuk voor de Eredivisie, maar het moet naar een hoger niveau als je naar de top van Europa wil.”

“Je kan heel snel naar de top willen”, zo haakt de eveneens aanwezige Dries Boussatta in. “Maar het is beter als je in Rotterdam zit met Sparta in de achtertuin, je rustig beleid gaat voeren. Dat je zegt dat je er over drie jaar bij wil zitten met jonge jongens. Je ziet nu Wouter Burger (door Feyenoord verhuurd aan Sparta, red.), in mijn ogen had hij al twee jaar in Feyenoord 1 kunnen staan. Dat gaat met ups en downs, maar dan ben je wel met beleid bezig. Nu kopen ze spelers, terwijl ze een hele investering hebben gedaan op Varkenoord. Neem er gewoon de tijd voor.”

“Frank Arnesen (technisch directeur van Feyenoord, red.) wordt binnen twee maanden afgebrand, maar hij is met iets bezig. Dit elftal moet vernieuwd worden en dat heeft tijd nodig. Bij Ajax zag je tegen PEC Zwolle twee zeventienjarigen (Devyne Rensch en Kenneth Taylor, al had Rensch al gedebuteerd, red.) debuteren, die deur is open. Feyenoord heeft genoeg talent, zeker in Rotterdam. Daar moeten ze rustig aan werken”, gaat de oud-aanvaller van onder meer Ajax, FC Utrecht en AZ verder. “Het is een proces waar Ajax en AZ heel lang aan hebben gewerkt. Bij Feyenoord komt er dan een nieuwe trainer en die neemt weer spelers mee van die zaakwaarnemer of haalt een Schot die voor vijf ton op de loonlijst staat. Maar wat doen die scouts dan? Als ik naar een jeugdtoernooi ga, kom ik één scout van Feyenoord tegen. Terwijl de scouts van Ajax met drie of vier zijn en elkaar komen aflossen. Er zit wat meer achter, in mijn ogen.”