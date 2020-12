El Messaoudi houdt topvorm vast en begeleidt FC Groningen naar top vijf

FC Groningen heeft zaterdagavond de goede lijn van de afgelopen weken weten voort te zetten met een overwinning op RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Fred Grim weerde zich kranig, maar kon niet voorkomen dat in Groningen een einde kwam aan een reeks van drie ongeslagen duels: 2-0. Ahmed El Messaoudi en Daniël van Kaam bezorgden Groningen de derde zege in de laatste vier duels. Groningen klimt over FC Twente naar plek vijf op de ranglijst in de Eredivisie. RKC verzuimt een sprong te maken op de ranglijst en neemt door de nederlaag plaats op de twaalfde plek.

RKC deed de afgelopen weken wat het vorig seizoen vaak naliet: punten pakken. Na een gelijkspel tegen sc Heerenveen (1-1) werd er knap gewonnen bij FC Twente (0-2). Vorige week werd concurrent VVV-Venlo met 3-2 verslagen. De goede resultaten brachten RKC plots naar de bovenste plekken in het rechterrijtje en daarmee werden de complimenten voor het goede spel eindelijk omgezet in goede resultaten. Ook in Groningen begon RKC sterk aan de wedstrijd met een mogelijkheid voor Ola John, die een scherpe voorzet van Saïd Bakari net niet tot doelpunt wist te promoveren.

Niet veel later stelde diezelfde Bakari Finn Stokkers in staat om te scoren, maar de spits schoot voorlangs en zag daarmee het eerste grote dreigement van de wedstrijd verloren gaan. Groningen speelde in de eerste helft erg slordig en kreeg de wil opgelegd door de bezoekers, die via Melle Meulensteen tien minuten voor rust de tweede goede mogelijkheid noteerden. De verdediger kreeg de bal in de schoot geworpen na een vrije trap van John, maar kreeg onvoldoende kracht en richting achter zijn poging en zag Sergio Padt eenvoudig redden.

Groningen stelde daar in het eerste bedrijf bijzonder weinig tegenover, maar leek met andere intenties aan de tweede helft te beginnen. Waar Jörgen Strand Larsen in eerste instantie nog een schot geblokt zag worden door Paul Quasten, was het El Messaoudi die een minuut later wel doeltreffend was. De aanvaller probeerde het van afstand in de verre hoek en liet doelman Kostas Lamprou kansloos: 1-0. Het betekende de vierde achtereenvolgende treffer van El Messaoudi voor FC Groningen. De laatste speler die eenzelfde reeks noteerde voor Groningen was Bryan Linssen in het seizoen 2016/17.

RKC probeerde vervolgens wel een gelijkmaker te forceren in de personen van Stokkers en Vurnon Anita, maar in beide gevallen hield Padt zijn doel schoon. De doelman zag aan de overkant de beslissing vallen via Daniël van Kaam. De middenvelder profiteerde van geklungel in de Waalwijkse verdediging en zag Lamprou de bal na goed doorjagen tegen zich aanschieten. Van Kaam bezorgde Groningen met zijn eerste treffer in dienst van de club een belangrijke driepunter in de jacht op een play-offticket.