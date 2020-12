Fortuna evenaart dankzij Sjors Ultee-effect reeks uit 2001

Fortuna Sittard heeft vrijdagavond gewonnen van Heracles Almelo. In het Erve Asito stadion waren de Limburgers, die zonder clubtopscorer Zian Flemming aan de aftrap verschenen, met 0-2 te sterk. Dankzij de overwinning staat Fortuna op de ranglijst nu in punten gelijk met de Almeloërs, die voor de tiende keer in de laatste elf Eredivisie-duels puntverlies leden. Het was voor trainer Sjors Ultee van Fortuna de tweede zege op rij; de Limburgers wonnen voor het laatst ruim negentien jaar geleden twee keer op rij in de Eredivisie.

Halverwege de eerste helft dacht clubtopscorer Rai Vloet de score te openen, maar de VAR stak een stokje voor het Almelose feest. De middenvelder kopte een voorzet vanaf links binnen, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Na een half uur spelen wist Fortuna wel op voorsprong te komen. Emil Hansson gaf een strakke voorzet vanaf de rechterkant, waarna Marco Rente de bal achter zijn eigen doelman gleed in een poging de bal weg te werken: 0-1.

Een kwartier na rust slaagden de bezoekers erin de voorsprong te verdubbelen. Hansson wist tussen drie man in een fraaie steekpass te geven die Sebastian Polter alleen voor de keeper zette, waarna de spits met een subtiele stiftbal voor de 0-2 zorgde. In het slotkwartier kwam Polten opnieuw in scoringspositie; hij zag zijn schot vanaf de hoek van het vijfmetergebied echter rakelings voorlangs gaan. Uiteraard gingen de Heraclieden in het restant van de tweede helft nog nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, die in blessuretijd gevonden werd. Vloet haalde de achterlijn en trok de bal hoog voor de doelmond, waar Delano Burgzorg op de juiste plek stond om binnen te koppen: 1-2.