‘Kelvin heeft de MLS Cup al een keer gewonnen, dus nu is het mijn beurt’

Eloy Room is tijdig fit voor de MLS-finale, waarin zijn ploeg Columbus Crew het opneemt tegen het Seattle Sounders van voormalig Vitesse-ploeggenoot Kelvin Leerdam. De doelman moest de afgelopen twee wedstrijden toekijken, want hij bracht tien dagen door in zelfisolatie na een coronabesmetting bij hem en vijf ploeggenoten. Inmiddels is hij weer in volle training en kijkt hij reikhalzend uit naar de wedstrijd die in de nacht van zaterdag op zondag om 02.30 uur Nederlandse tijd aanvangt.

Door Thijs Verhaar

Een brede grijns breekt door op het gelaat van Room als hij de vraag krijgt of hij mag spelen in de finale. Zijn vervanger Andrew Tarbell nam de afgelopen twee wedstrijden de honneurs waar en hield tweemaal de nul. Toch zijn er geen zorgen bij de Nederlandse sluitpost. “Hij heeft het heel goed gedaan, maar ik speel gewoon. Natuurlijk. Ik ben het hele seizoen eerste keuze geweest en de trainer heeft me al gezegd dat ik zijn man ben voor de finale. Dat geeft een heel lekker gevoel”, beaamt Room, die wel meevoelt met zijn collega. “Andrew had niet heel veel te doen in die twee wedstrijden, maar hij stond er wel als het moest. Daarmee is hij belangrijk geweest voor de ploeg, maar op mijn beurt heb ik de rest van het seizoen mijn steentje bijgedragen. Het voelt dus wel als een fijne beloning dat ik die finale mag gaan spelen.”

De Nederlander miste het hele seizoen geen minuut, tot hij in de kwartfinale van de play-offs werd getroffen door het coronavirus. Hij bleef asymptomatisch en heeft hij nu ook geen last van vermoeidheidsklachten, maar moest toch de regie uit handen geven en vanuit zijn eigen huis de wedstrijd volgen. De ploeg wist zich zonder hem en vijf ploeggenoten toch langs Nashville (2-0) en New England Revolution (1-0) te vechten, dus mag Columbus zich kampioen noemen van de East-Conference. De Amerikaanse competitie is opgedeeld in twee delen, die ieder een winnaar afvaardigen voor de allesbeslissende strijd om het algehele kampioenschap in de MLS. “We mogen dus nu al de beste noemen van East en hebben daar een mooie beker voor gekregen, maar het gaat natuurlijk om die eindzege”, weet Room, die daarvoor moet zien af te rekenen met Seattle Sounders.

Die ploeg kan volgens de doelman als geen ander omgaan met de druk van alles-of-niks-wedstrijden. “Volgens mij hebben ze in de afgelopen vijf jaar vier keer in de finale gestaan, dus ze weten altijd te pieken op de juiste momenten”, analyseert Room. “Dat is echt een kwaliteit. Het is een goede ploeg, met veel ervaren gasten. En voor mij is het ook leuk dat Kelvin daar zit. Ik ken hem natuurlijk goed van onze gezamenlijke tijd bij Vitesse en heb veel contact met hem. Ik heb hem ook veelvuldig gesproken voor ik naar Columbus ging en hij zei me dat ik het moest doen”, aldus de 31-jarige keeper, die vorig jaar juli neerstreek bij Crew. “Kelvin loopt al wat jaartjes mee in de MLS en hij is altijd heel positief over zijn tijd hier. Dat heeft mij ook gemotiveerd om de stap te wagen en ik heb er absoluut geen spijt van.”

Leerdam en Room werkten jarenlang samen bij Vitesse en staan nu tegenover elkaar in de finale van de MLS Cup.

Room kreeg aan het einde van het reguliere seizoen al een prijs voor de mooiste redding van het seizoen en mag zich ook de op twee na beste doelman van de MLS noemen. “Die laatste award is een van m’n doelen hier en daarnaast wil ik dolgraag een keer kampioen worden. Toch had ik niet verwacht dat ik zo snel al in de finale zou komen”, beaamt hij. “Dat is wel een eer. Het is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van mijn carrière, dus nu wil ik het waarmaken ook.” De sluitpost verwacht dat beide ploegen dichtbij elkaar liggen, maar durft zijn eigen ploeg toch de favorietenrol toe te schuiven. “Het is lastig te voorspellen omdat het over een duel gaat waarin alles goed moet gaan, maar ik geef ons toch net de meeste kans. Kevin heeft de MLS Cup al een keer gewonnen (in 2019, red.), dus nu is het mijn beurt, haha.”

Leerdam tekende in de zomer van 2017 bij Seattle Sounders en is al drie jaar lang de eerste rechtsback van de Amerikaanse topclub. Hij speelde iets meer dan honderd officiële wedstrijden en stond in het reguliere seizoen slechts drie keer niet in de basis. In de play-offs is hij echter verrassend voorbijgestreefd door Alex Róldan, die normaal gesproken als rechtsbuiten acteert. Leerdam mocht de afgelopen twee duels wel weer invallen en mag daarom hoop koesteren dat hij in de finale zijn basisplaats terugkrijgt. Room hoopt er in ieder geval wel op. “Natuurlijk. Het is sowieso leuk om bekende gezichten te zien en ik weet hoe hard hij er voor werkt.”

De twee hebben veelvuldig contact het elkaar en lassen ook geen tijdelijke radiostilte in nu de wedstrijd nadert. “Deze week hebben we elkaar nog gesproken”, beaamt Room. “Hij stuurde me een felicitatie toen wij ons voor de finale kwalificeerden en ik vroeg hem direct of ik hem in de finale ging zien. Hij beloofde van wel, maar het werd best nog even spannend toen ze in hun laatste Conference-wedstrijd met 2-0 achter kwamen. Uiteindelijk wonnen ze hem nog met 3-2, dus dat is knap. Ik ga hem deze week nog wel wat berichtjes sturen en weet zeker dat ik hem tijdens of na de wedstrijd ook nog wel spreek. Het is heel erg mooi dat we dit na onze gezamenlijke tijd bij Vitesse nu ook allebei mee mogen maken. Ik gun hem natuurlijk het beste, maar mezelf net even iets meer. Het is toch een big deal om zo’n mooie competitie te winnen. Dat zou echt de kers op de taart zijn.”