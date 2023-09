Defensief sterk AZ is dankzij dubbelslag Pavlidis weer koploper van Eredivisie

Zondag, 3 september 2023 om 18:40 • Jordi Tomasowa

AZ is zondag foutloos gebleven in de Eredivisie. Op bezoek bij Vitesse werd met 0-2 gewonnen dankzij twee treffers van Vangelis Pavlidis. De Arnhemmers noteerden pas in de slotseconden van het duel een schot op doel. AZ mag zich door de zege koploper van de Eredivisie noemen, terwijl Vitesse veertiende blijft.

AZ moest donderdagavond in Noorwegen diep gaan om de groepsfase van de Conference League te bereiken: de Alkmaarders rekenden uiteindelijk na een bloedstollende penaltyserie af met het Noorse SK Brann. Ernest Poku en Alexandre Penetra stonden tegen Vitesse voor hun basisdebuut, terwijl Jordy Clasie en Van Brederode hun rentree in de basiself maakten. Bij Vitesse maakte aanwinst Mica Pinto zijn eerste minuten.

Bij beide ploegen stond de openingsfase in het teken van aftasten. Grote mogelijkheden vielen er niet in GelreDome te noteren, tot Van Brederode na ruim een kwartier spelen de uitgelezen kans kreeg om de bezoekers op voorsprong te schieten. De vleugelaanvaller kon vrij doorlopen richting Room na een lange bal van achteruit van Penetra, maar schoot vervolgens recht op de sluitpost van Vitesse.

AZ had de zaken in defensief opzicht prima op orde en wist het verschil vroeg in de tweede helft uiteindelijk toch te maken. Van Brederode kwam precies op tijd met een steekpass op Pavlidis, die onberispelijk in de lange hoek afrondde: 0-1. De marge werd in de 63ste minuut verdubbeld door de Griekse spits nadat Dani de Wit in eerste instantie nog te hard werd aangespeeld door Van Brederode. Pavlidis pikte op en schoot vanuit dezelfde hoek als bij de openingstreffer met een diagonaal schot raak: 0-2.