Tien man van Club Brugge grijpen in extra tijd nét naast CL-ticket

Niet Club Brugge maar Lazio heeft zich in Groep F in navolging van Borussia Dortmund voor de knock out-fase van de Champions League gekwalificeerd. Het team van Philippe Clement moest winnen in Rome om in het Europese miljardenbal te overwinteren, maakte met tien man zelfs een achterstand ongedaan, maar een winnende treffer bleef uit. Borussia Dortmund zegevierde tegelijkertijd bij Zenit Sint-Petersburg en verzekerde zich daarmee van de eerste plaats in de groep. Youssoufa Moukoko schreef geschiedenis bij de Duitsers.

Lazio - Club Brugge 2-2

Aan doelpunten geen gebrek in de eerste helft in het Stadio Olimpico. Na twaalf minuten spelen keek Club Brugge tegen een achterstand aan: na een handig overstapje lag de defensie van de Belgen open en keerde Simon Mignolet een inzet van Luis Alberto richting de rechterhoek. De rebound werd echter benut door Joaqui Correa: 1-0. Enkele minuten later kwamen de bezoekers al op gelijke hoogte toen José Manuel Reina er niet goed uitzag bij een hard schot van Noa Lang en Ruud Vormer de bal achter de Spanjaard schoot: 1-1.

Lazio kwam na nog geen half uur spelen weer op voorsprong toen Ciro Immobile in het strafschopgebied door Clinton Mata tegen de grond werd gewerkt. De aanvaller ging zelf achter de bal staan en mikte het leer in de rechterhoek: 2-1. Immobile is pas de derde Italiaan ooit die in elk van zijn eerste vier Champions League-duels in één seizoen trefzeker is, na Alessandro Del Piero (1995/96 en 1997/98) en Filippo Inzaghi (2002/03). Het was voor de Bruggelingen niet de laatste domper van de eerste helft. Zes minuten voor de pauze ontving Edouard Sobol al zijn tweede gele kaart na een charge van achteren op Manuel Lazzari.

OH! Club Brugge was zo dichtbij ??

In de slotfase knalt Charles De Ketelaere de bal vol op de lat

De basis voor een triomfantelijke avond voor Lazio, waar Wesley Hoedt in de defensie stond, was zodoende gelegd, maar het liep na rust niet zoals Simone Inzaghi voor ogen had. Club Brugge mocht de bal hebben en de thuisploeg miste via Immobile twee goede kansen op de 3-1. Tot overmaat van ramp viel een kwartier voor tijd de 2-2 toen Hans Vanaken van dichtbij raak kopte uit een voorzet van Vormer. Club Brugge had nog maar één doelpunt nodig om in de Champions League te overwinteren, maar een derde treffer bleef ondanks een slotoffensief uit. In de extra tijd mikte Charles De Ketelaere de bal op de onderkant van de lat, maar het leer ging net niet over de doellijn. Blauw-zwart gaat zodoende verder in de Europa League.

Zenit Sint-Petersburg - Borussia Dortmund 1-2

Na een openingsfase met een laag baltempo mocht Zenit zonder echte tegenstand naar hartenlust combineren en verscheen na zestien minuten spelen de 1-0 op het scorebord, al kwam deze wel gelukkig tot stand. Een schot van Sebastian Driussi werd nog niet aangeraakt door Mats Hummels en verdween in de rechterhoek. Vijftienduizend fans gingen uit hun dak. Het team van Favre liet zich vervolgens meer gelden in balbezit, maar afgezien van een krachtig schot van Thorgan Hazard in de negentiende minuut kon men lange tijd geen noemenswaardige kansen creeren. Zenit kwam op slag van rust echter goed weg toen een schot van Marco Reus vanaf een meter of veertien richting de rechterhoek tegen de paal ging.

Ook na de pauze was Zenit het gretigste team binnen de lijnen. Favre greep na een uur spelen in en bracht jongelingen Giovanni Reyna en Moukoko binnen de lijnen. Laatstgenoemde mag zich vanaf nu met slechts zestien jaar en achttien dagen de jongste Champions League-speler aller tijden noemen. Het was echter een veteraan die de tussenstand nivelleerde. Lukasz Piszczek schoot van dichtbij raak toen Mikhail Kerzhakov een inzet van Hummels maar half kon keren: 1-1. Elf minuten later volgde de definitieve ommekeer. Axel Witsel, ex-speler van Zenit, werd niet aangepakt en schoot bijna vanuit stand de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de rechterhoek: 1-2. Dat was uiteindelijk ook het laatste wapenfeit.