Grootverdiener vertrekt na 67 miljoen euro salaris in 4 jaar tijd uit China

Hulk vertrekt in januari bij Shanghai SIGP, zo maakt de 34-jarige Braziliaan bekend via zijn Instagram-pagina. Hulk heeft besloten om zijn aflopende contract bij de Chinese club niet te verlengen en is daarmee in januari transfervrij. "Vandaag is de dag gekomen om afscheid te nemen van Shanghai SIPG, een team dat me een warm welkom heeft gegeven", aldus de aanvaller op Instagram.

"Ik ben erg dankbaar voor wat de fans mij deze vier jaar gegeven hebben", vervolgt Hulk, die in 150 wedstrijden voor Shanghai SIPG 70 keer scoorde. "Mijn dank aan het bestuur en de spelers voor de toewijding zoveel jaren. Samen hebben we talloze prestaties behaald, zoals het winnen van de Super League en de Super Cup. Zoals ik altijd heb gedaan in mijn carrière, laat ik veel vrienden achter. Mijn hartelijke dank aan de Shanghai SIPG-familie”, zo besluit Hulk zijn bericht op het sociale medium.

Het is nog onbekend waar Hulk zijn carrière vervolgt. In juli maakte de aanvaller al wereldkundig de clubs voor het uitkiezen te hebben. "Ik luister naar voorstellen uit Brazilië, maar ik word ook benaderd door teams uit Europese competities", zei de Zuid-Amerikaan toen in de Braziliaanse media. "Ik heb aanbiedingen gekregen uit Turkije, Portugal, Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en China."

Hulk is sinds 2016 actief voor Shanghai SIPG, waar hij onder meer samenspeelt met landgenoot Oscar en met voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic. De Chinese club betaalde naar verluidt ruim 56 miljoen euro voor de Braziliaanse spits, die in vier jaar tijd in totaal ruim 67 miljoen euro opstreek. Hulk is vooral bekend van zijn lange periode bij FC Porto en Zenit Sint-Petersburg. De aanvaller staat op 11 goals in 48 wedstrijden voor het Braziliaanse elftal.