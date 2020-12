Atlético Madrid-‘flop’ van 35 miljoen euro zet punt achter voetballoopbaan

Jackson Martínez stopt met profvoetbal, zo maakt de Colombiaanse spits bekend via zijn socialmediakanalen. De 34-jarige Martínez is het meest bekend uit zijn tijd bij FC Porto en Atlético Madrid. De aanvaller vertrok in augustus bij het Portugese Portimonense en maakt bekend geen nieuwe club meer te zoeken. "Het is een moeilijke beslissing, maar tegelijkertijd een verstandige", aldus de spits op onder meer Instagram.

Martínez geldt als een van de meest succesvolle Colombiaanse spitsen uit het afgelopen decennium. De spits maakte tussen 2012 en 2015 furore bij FC Porto, waarvoor hij in 143 officiële duels 93 doelpunten maakte. Het leverde hem een transfer van 35 miljoen euro op naar Atlético Madrid, maar in de Spaanse hoofdstad wist Martínez niet te aarden. Spaanse media betitelden de Zuid-Amerikaan al snel als 'flop' en na een slechts een half jaar werd Martínez verkocht aan Guangzhou Evergrande uit China.

Met een transfersom van 42 miljoen euro werd Martínez, die een van de eerste topvoetballers was die de oversteek naar het Aziatische land maakte, de duurste speler aller tijden in de Chinese competitie. Een groot succes werd het avontuur voor Martínez geenszins, daar hij door langdurig blessureleed slechts tot 16 optredens en 4 doelpunt kwam voor Guangzhou. "Sinds mijn enkelblessure in het seizoen 2015/16 begon ik aan een lange strijd om terug te keren op hoog niveau", legt Martínez uit. "Hoewel ik na twee jaar weer speelde, was het erg moeilijk om te presteren op het niveau dat ik nastreefde."

In 2018 maakte Martínez na ruim twee jaar blessureleed zijn rentree bij de Portugese laagvlieger Portimonense. Daar speelde de Colombiaan nog twee seizoenen en kwam hij tot 12 goals in 54 wedstrijden. In clubverband staat Martínez in totaal op 198 goals in 419 duels. Met Colombia was hij actief op het WK 2014 in Brazilië. Voor zijn land maakte Martínez negen doelpunten in veertig wedstrijden.