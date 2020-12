Eloy Room nog maar één duel verwijderd van kampioenschap in de MLS

Columbus Crew heeft zich als eerste club weten te plaatsen voor de finale van de MLS Cup, de finaleronde van het algeheel kampioenschap in de Verenigde Staten. In de eindstrijd van de Eastern Conference werd in de nacht van zondag op maandag met 1-0 gewonnen van New England Revolution. Doelman Eloy Room miste de cruciale ontmoeting omdat hij pas net uit quarantaine is na een positieve coronatest.

De Nederlandse keeper heeft nog niet kunnen trainen met de A-selectie van Columbus Crew en is daardoor nog niet inzetbaar tijdens wedstrijden. De verwachting is dat Room weer kan meedoen op 12 december, als Columbus Crew het in de finale opneemt tegen Seattle Sounders of Minnesota United, de andere halve finalisten. Youness Mokhtar zat bij de winnende formatie de gehele wedstrijd op de bank tegen New England Revolution.

Eloy Room nadert landstitel in ‘super raar jaar’ dat zijn leven veranderde

Het is de derde keer in de clubgeschiedenis dat Columbus Crew in de finale staat van de MLS Cup. De enige keer dat het kampioenschap in de wacht werd gesleept was in 2008. Op basis van de prestaties in de regulier competitie zou men op 12 december in het eigen Mapfre Stadium mogen aantreden, maar de MLS overweegt vanwege de coronacrisis om de eindstrijd op neutraal terrein te laten afwerken.