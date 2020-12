Berghuis: ‘Ik heb ook gelezen dat er interesse was van meerdere clubs’

Steven Berghuis zat zondag op eigen verzoek op de bank bij Feyenoord tegen Heracles Almelo (0-0). De aanvoerder van de Rotterdammers gaf na afloop aan dat hij bij de technische staf heeft aangeklopt met de vraag of hij rust kon krijgen in de thuiswedstrijd omdat hij het ‘fysiek en mentaal’ zwaar heeft door het drukke speelschema. Over de eventuele komst van Arne Slot als opvolger van hoofdtrainer Dick Advocaat wilde de Oranje-international niet veel zeggen.

Berghuis maakte niet de complete voorbereiding op dit seizoen mee doordat hij nog enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen met ademhalingsproblemen. “Ik heb natuurlijk niet de voorbereiding gedraaid zoals alle anderen. Ik heb toch nog alles kunnen spelen en zat zelfs nog bij Oranje”, vertelde Berghuis aan FOX Sports. “Daar ben ik eigenlijk heel erg tevreden over en blij mee. Maar ik voelde wel dat de mentale en fysieke frisheid gewoon afnam de laatste wedstrijden. Het is best wel tegen mijn natuur in om dat aan te geven. Maar het kwam ook niet echt vanuit de staf, dus heb ik zelf die keuze gemaakt.”

Wanneer de stand het had toegelaten, had Berghuis vandaag niet gespeeld. “Het was afhankelijk van het resultaat. Het stond 0-0, dus dan wil je invallen. Je wil het team helpen natuurlijk. Dan kan je een halfuur gas geven, maar dat was niet genoeg”, aldus Berghuis, doelend op het puntenverlies. “Je ziet het ook bij internationals van Ajax en PSV. Donyell Malen, Denzel Dumfries en Dusan Tadic, dat zijn jongens die ook hun momenten krijgen om fysiek en mentaal fris te blijven. Ik ben in één stuk doorgegaan. Dat wil ik ook graag, maar op een gegeven moment voel je gewoon dat je tegen je top aanzit. Er komen nog veel wedstrijden aan.”

Geconfronteerd met de geruchten over Slot wilde Berghuis niet veel zeggen. "Er is niet veel bekend, behalve dat onze trainer stopt”, hield hij zich op de vlakte. Berghuis erkende dat AZ het onder Slot goed voor elkaar had. “Maar ik heb ook gelezen dat er interesse was van meerdere clubs”, aldus de buitenspeler. Slot werder eerder al in verband gebracht met Ajax, maar volgens diverse media is de kans groot dat hij volgend seizoen trainer van Feyenoord is. De trainer werd zaterdag ontslagen bij AZ nadat de clubleiding via de media vernam dat hij met Feyenoord in gesprek is.