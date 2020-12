Ajax zonder Neres, Antony en Mazraoui tegen FC Twente

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het thuisduel in de Eredivisie met FC Twente. David Neres en Noussair Mazraoui liepen midweeks tegen Liverpool (1-0 verlies) blessures op en worden in de opstelling vervangen door Lassina Troaré en Sean Klaiber. Verder komt Zakaria Labyad terug in het elftal op de plek van Edson Álvarez en krijgt Quincy Promes de voorkeur boven Antony.

Waar Ten Hag in de uitwedstrijd bij Liverpool nog koos voor de Braziliaanse vleugelspitsen Antony en Neres, zullen nu Promes en Dusan Tadic hun opwachting maken op de flanken. In hun midden staat Traoré, die tegen Liverpool nog op de bank begon, als spits. Op het middenveld keert Labyad terug op de nummer tienpositie, met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch daarachter als controlerende middenvelders.

De vaste verdediging van Ajax verandert door de blessure van Mazraoui op één plek, daar Klaiber de rechtsbackpositie van de Marokkaans international overneemt. Doelman André Onana vindt voor zich het vaste verdedigingsduo bestaande uit Daley Blind en Perr Schuurs, terwijl Nicolás Tagliafico ook tegen FC Twente start als linksback.

Opvallend is dat de volledige voorhoede van FC Twente bestaat uit spelers met een link naar Ajax. Voormalig Ajax-aanvaller Queensy Menig keert terug van ziekte en speelt vanaf de linkerflank, terwijl ook Vaclav Cerny jarenlang onder contract stond bij Ajax. Centrumspits Danilo, met negendoelpunten clubtopscorer van FC Twente, is dit seizoen door Ajax verhuurd.

Koploper Ajax treedt na zes competitieoverwinningen op rij vol vertrouwen aan tegen de verrassende nummer vijf FC Twente. De laatste keer dat de Tukkers minimaal een punt wisten te behalen in de Johan Cruijff ArenA is meer dan negen jaar geleden. In september 2011 eindigde het duel tussen Ajax en FC Twente na doelpunten van Miralem Sulejmani en Luuk de Jong in 1-1.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Promes, Traoré, Tadic.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Smal; Roemeratoe, Brama, Ilic; Menig, Danilo, Cerny