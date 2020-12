Berlusconi biedt ‘rotte appel’ Balotelli opvallende nieuwe uitdaging

Mario Balotelli gaat na bijna een halfjaar zonder club te hebben gezeten weer aan de slag. De dertigjarige spits gaat zijn handtekening zetten onder een contract voor zes maanden bij Monza, zo berichten Sky Italia-journalisten Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano. De ambitieuze club in de Serie B is eigendom van Silvio Berlusconi en sinds afgelopen zomer tevens de werkgever van Kevin-Prince Boateng.

Balotelli zat zonder club, nadat hij Brescia afgelopen zomer achter zich liet. Beide partijen gingen na de degradatie van de club uit de Serie A uit elkaar, waarna de naam van de spits voornamelijk werd gelinkt aan een overstap naar Brazilië. De afgelopen tijd leek Vasco da Gama het meest concreet in de markt voor Balotelli, maar Romano meldt dat een transfer naar Zuid-Amerika nooit aan de orde is geweest. De 36-voudig Italiaans international wilde in Italië blijven, maar daar stonden de clubs niet direct voor hem in de rij.

Nu heeft Balotelli alsnog onderdak gevonden in Italië, bij Monza. I Bagai waren ooit eigendom van Clarence Seedorf, maar sinds 2018 zwaait Silvio Berlusconi de scepter. Onder het bewind van de mediatycoon, ondernemer en politicus, die 31 jaar eigenaar en president van AC Milan was, promoveerde Monza vorig seizoen voor het eerst in negentien jaar naar de Serie B. Berlusconi heeft echter grotere plannen en wil samen met algemeen directeur Adriano Galliani en trainer Cristian Brocchi (die allebei een verleden hebben bij AC Milan) zo snel mogelijk richting de Serie A.

De flamboyante preses van Monza noemde Balotelli in zijn tijd bij AC Milan overigens nog een ‘rotte appel’. Monza bezet voorlopig echter nog de achtste plaats in de Serie B en met Balotelli in de gelederen moet de weg omhoog worden ingezet. De spits meldt zich maandag voor de medische keuring bij de achtste club in zijn loopbaan, na Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille en Brescia. Balotelli wordt in Noord-Italië ploeggenoot van Boateng, die door Monza afgelopen zomer werd overgenomen van Fiorentina en voorlopig acht wedstrijden speelde.