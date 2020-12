Wim Kieft: ‘Als hij meedoet, is hij eerder een last dan een lust voor PSV’

Wim Kieft vraagt zich af waarom PSV Eran Zahavi heeft aangetrokken. De oud-spits schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat de Eindhovenaren over dermate veel aanvallende kwaliteit beschikken, dat Zahavi overbodig is. Sterker nog, Kieft vindt PSV sterker als de 33-jarige Israëliër níet speelt.

"Met Donyell Malen, Cody Gakpo, Noni Madueke, Mario Götze en Mohamed Ihattaren vraag je je af wat PSV moet met Zahavi", schrijft Kieft. "Volgens insiders die hem goed kennen, zoals Jordi Cruijff, gaat deze Israëliër meer dan twintig doelpunten maken. Tot dusver heb ik niet gezien waarop dat is gebaseerd. Zahavi is geen bijzondere voetballer of kopper. Alleen met goals kan hij zich onderscheiden. In Israël en China heeft hij er karrenvrachten gemaakt, maar in de Eredivisie waar zelfs middelmatige spitsen uit Griekenland veel scoren bij VVV-Venlo en Willem II, staat Zahavi als spits van PSV op één doelpunt. Een benutte penalty."

Toch wil Kieft de voormalig spits van Guangzhou R&F nog niet afschrijven. "Misschien komt het allemaal nog. Maar als Zahavi speelt, is hij eerder een last dan een lust voor het elftal van PSV. Hij laat anderen niet beter functioneren. Zonder Zahavi loopt het aanvallend beter. PSV liet tegen Granada trouwens een goede indruk achter met Malen, de backs Denzel Dumfries en Philipp Max en Götze blijft een hele fijne voetballer. Hij is zo zeker aan de bal, balvast in kleine ruimtes en altijd rustig. Daarmee verschaft hij zichzelf extra tijd."

Over Malen, meestal de aanvalspartner van Zahavi, is Kieft ook enorm te spreken. "Hij is snel, kan spelers uit stand passeren, is technisch goed, balvast en kan als aanspeelpunt fungeren", weet de columnist. "Malen is in staat in een overvol strafschopgebied toch de vrije ruimte te zien. Door zijn hoge handelingssnelheid vindt hij vaak voldoende tijd om af te ronden. Weliswaar was het maar tegen Granada, maar de klasse droop donderdag van zijn winnende treffer af. Of hij ooit het niveau van Mohamed Salah en Sadio Mané haalt moet nog blijken, want tot dusver showt hij het in de Eredivisie en Europa League."