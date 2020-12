Ajax beloont veelbelovende ontwikkeling met contract tot 2023

Max de Waal heeft vrijdagmiddag zijn eerste profcontract bij Ajax getekend, zo meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. De verbintenis van de pas achttienjarige middenvelder is op 1 december ingegaan en loopt af op 30 juni 2023. De Waal maakte in september 2019 in het shirt van Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal.

De Waal luisterde zijn vuurdoop destijds op met een prachtig doelpunt in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen Jong PSV (2-0). De talentvolle Ajax-middenvelder staat inmiddels op dertien wedstrijden in het beloftenelftal van de Amsterdamse club, met twee doelpunten en één assist als resultaat. Trainer Erik ten Hag gunde De Waal tot dusver nog geen speeltijd in het eerste elftal van Ajax.

Well done, Max de Waal! ? ???????? ??#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) December 4, 2020

De Waal zette vrijdagmiddag in het bijzijn van hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali zijn handtekening onder het nieuwe contract bij Ajax. De jonge middenvelder maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding in Amsterdam. De Waal speelde eerst in Ajax Onder-17 en Onder-19, voordat hij overstapte naar Jong Ajax. Hij kwam afgelopen seizoen tot vijf duels in de UEFA Youth League.