BILD openbaart ‘Cannabis-Geheimplan’ van Mario Götze

Mario Götze en André Schürrle betreden de wereld van cannabis, zo meldt BILD dinsdag. De twee Duitsers gaan investeren in de Sanity Group, een start-up uit Berlijn die cannabis teelt voor medicinale doeleinden. Oprichter Finn Age Hänsel heeft persoonlijk contact gezocht met Götze en Schürrle, die bereid waren om te investeren in het bedrijf.

De Sanity Group wil met het wellnessmerk Vaay het grootste CBD-merk in Europa worden, aldus de boulevardkrant. CBD, ofwel cannabidiol, is een van de belangrijkste ingrediënten van cannabis. De stof heeft een pijnverlichtende werking en remt ontstekingen. Er zijn meer beroemdheden die de handen ineenslaan met het bedrijf, onder wie oud-voetballer Dennis Aogo en muzikant will.i.am. In totaal kan de Sanity Group miljoenen euro's aan steun verwachten.

BILD spreekt van een Cannabis-Geheimplan van Götze en Schürrle, waarvan de details nu bekend zijn geworden. De aanvallende middenvelder van PSV en de voormalig international van Duitsland zijn al sinds het begin van dit jaar in gesprek met het bedrijf. Götze en Schürrle beslisten in 2014 samen de finale van het WK: eerstgenoemde scoorde tegen Argentinië na voorbereidend werk van Schürrle.