Ajax in hetzelfde schuitje als PSG en Leipzig in de Champions League

Speelronde vijf van de Champions League staat voor de deur. Met nog twee speelrondes voor de boeg zijn al zes clubs zeker van een plek in de achtste finales. Waar in sommige groepen de kaarten al geschud zijn, ligt in de meeste poules alles nog open. Voorafgaand aan de confrontaties van deze week werpt Voetbalzone een blik op de groepen. Wie heeft wat nodig om zich te plaatsen voor de laatste zestien, voor welke clubs is de Europa League het hoogst haalbare en welke clubs zijn al uitgeschakeld? Voor Ajax valt de beslissing hoe dan ook pas in de laatste speelronde.

Vorige week verzekerden zes clubs zich van een plek in de achtste finales. Bayern München is heer en meester in Groep A en is met twaalf punten uit vier wedstrijden al zeker van de groepswinst. Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona en Juventus weten zeker dat zij overwinteren in de Champions League, maar strijden nog om de eerste plaats. Dinsdag en woensdag kunnen veel beslissingen gaan vallen.

Clubs die zich deze speelronde kunnen plaatsten voor de achtste finales:

Groep A: Atlético Madrid

Groep B: Borussia Mönchengladbach, Real Madrid

Groep C: FC Porto

Groep D: Liverpool

Groep F: Borussia Dortmund, Lazio

Groep H: Manchester United

Clubs die zich niet meer kunnen plaatsen voor de achtste finales:

Groep C: Olympique Marseille

Groep D: FC Midtjylland (eindigt als nummer 4)

Groep D: FK Krasnodar, Stade Rennes

Groep F: Zenit Sint-Petersburg

Groep G: Dynamo Kiev, Ferencváros

Clubs die in speelronde vijf uitgeschakeld kunnen worden voor overwintering in de Champions League:

Groep A: Lokomotiv Moskou, Red Bull Salzburg

Groep B: Shakhtar Donetsk, Internazionale

Groep C: Olympiacos

Groep F: Club Brugge

Groep H: Istanbul Basaksehir

Clubs die zich deze speelronde niet kunnen plaatsen en ook niet uitgeschakeld kunnen worden:

Groep: Ajax, Atalanta

Groep: Paris Saint-Germain, RB Leipzig

Ajax ontvangt driedubbele meevaller in aanloop naar clash met Liverpool

Erik ten Hag heeft 21 spelers meegenomen naar Engeland voor het duel met Liverpool. Lees artikel

Groep A:

Dinsdag 18.55 uur Lokomotiv Moskou (3 punten) – Red Bull Salzburg (1)

Dinsdag 21.00 uur Atlético Madrid (5) – Bayern München (12)

Bayern München is al zeker van de eerste plaats in de groepsfase. Atlético Madrid gaat door naar de volgende ronde als Bayern wordt verslagen en Lokomotiv Moskou niet wint van Salzburg. Lokomotiv Moskou is uitgeschakeld voor de volgende ronde als er wordt verloren van Salzburg en Atlético niet verliest, of wanneer er gelijk wordt gespeeld en Atlético van Bayern wint. Red Bull Salzburg is kansloos voor de volgende ronde als er wordt verloren van Lokomotiv, of als beide wedstrijden in een gelijkspel eindigen, of wanneer Atlético van Bayern wint.

Groep B:

Dinsdag 18.55 uur Shakhtar Donetsk (4) – Real Madrid (7)

Dinsdag 21.00 uur Borussia Mönchengladbach (8) – Internazionale (2)

Borussia Mönchengladbach gaat bij een zege op Inter door naar de achtste finales, of als er gelijk wordt gespeeld en Shakhtar niet van Real Madrid wint. De Bundesliga-club mag zich groepswinnaar noemen bij winst op Inter en een nederlaag van de Koninklijke. Voor Real Madrid is het simpel: een zege op Shakhtar is voldoende voor een plek bij de laatste zestien. Bij een nederlaag tegen Real is Shakhtar kansloos voor een plek in de achtste finales. Internazionale staat er belabberd voor; als er niet gewonnen wordt van Mönchengladbach is het uitgeschakeld in de Champions League. Als er wordt verloren op bezoek in Duitsland en Shakhtar wint van Real Madrid, dan zit zelfs Europa League-voetbal er niet in.

Groep C:

Dinsdag 21.00 uur FC Porto (9) – Manchester City (12)

Dinsdag 21.00 uur Olympique Marseille (0) – Olympiacos (3)

Manchester City is al zeker van een plek in de volgende ronde. De ploeg van manager Josep Guardiola mag zich groepswinnaar noemen als er niet wordt verloren van FC Porto, dat ook al bijna zeker is van de volgende ronde. De Portugezen staan er goed voor en gaan door bij minimaal een gelijkspel tegen City, of als Olympiacos niet wint van Olympique Marseille. Olympiacos kan niet meer bij de eerste twee eindigen als er niet wordt gewonnen van Marseille, of als Porto niet verliest van City. De Grieken zijn bij minimaal een gelijkspel tegen Marseille zeker van de derde plaats en daarmee Europa League-voetbal. Olympique Marseille eindigt als vierde als er niet wordt gewonnen van Olympiacos.

Groep D:

Dinsdag 21.00 uur Liverpool (9) – Ajax (7)

Dinsdag 21.00 uur Atalanta (7) – Midtjylland (0)

Liverpool kan zich dinsdagavond plaatsten voor de volgende ronde. Dan moet er op Anfield wel gewonnen worden van Ajax. The Reds mogen zich in dat geval zelfs groepswinnaar noemen als Atalanta er niet in slaagt om te winnen van Midtjylland. Voor Ajax ligt alles nog open. Het team van trainer Erik ten Hag overwintert hoe dan ook in Europa, al is het de vraag in welke competitie het na de winterstop uitkomt. Zelfs als er gewonnen wordt van Liverpool is Ajax er nog niet, net zoals dat een nederlaag op Anfield niet dodelijk is. Alles zal afhangen van de laatste groepswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Afhankelijk van het resultaat op Anfield en de uitslag tussen Atalanta en Midtjylland zou een gelijkspel volgende week al genoeg kunnen zijn. FC Midtjylland speelt alleen nog maar om de winstpremie van 2,7 miljoen euro en de eer. Voor de Deense topclub zit het Europese seizoen er over twee wedstrijden hoe dan ook op.

Perr Schuurs kijkt vooruit naar het duel met Liverpool.

Groep E:

Woensdag 18.55 uur FK Krasnodar (1) – Stade Rennes (1)

Woensdag 21.00 uur Sevilla (10) – Chelsea (10)

Sevilla en Chelsea zijn al zeker van een plek in de volgende ronde. De club die woensdag wint mag zich groepswinnaar noemen. Voor Krasnodar en Stade Rennes is kwalificatie voor de Europa League het hoogst haalbare. De winnaar van het duel in Rusland verzekert zich van de derde plaats en daarmee overwintering in de Europa League.

Groep F:

Woensdag 21.00 uur Borussia Dortmund (9) – Lazio (8)

Woensdag 21.00 uur Club Brugge (4) – Zenit Sint-Petersburg (1)

Borussia Dortmund plaatst zich voor de achtste finales van de Champions League als er niet wordt verloren van Lazio of als Club Brugge er niet in slaagt om te winnen van Zenit. Bij een overwinning op Lazio mag de Duitse topclub zich groepswinnaar noemen. Ook Lazio staat er goed voor. De Italianen kwalificeren zich voor de laatste zestien als er wordt gewonnen in Dortmund, als Club Brugge van Zenit verliest, of als beide wedstrijden in een gelijkspel eindigen. Club Brugge is uitgeschakeld voor de volgende ronde wanneer er wordt verloren van Zenit, of als beide wedstrijden in een gelijkspel eindigen. Bij twee gelijke spelen woensdagavond eindigt Club Brugge als derde en gaat het na de winterstop verder in de Europa League. Voor Zenit Sint-Petersburg is kwalificatie in de Europa League het hoogst haalbare, maar dan moet er wel gewonnen worden van de Belgische topclub.

Groep G:

Woensdag 21.00 uur Ferencváros (1) – Barcelona (12)

Woensdag 21.00 uur Juventus (9) – Dynamo Kiev (1)

Barcelona en Juventus zijn zeker van een plek in de volgende ronde. De ploeg van trainer Ronald Koeman wordt groepswinnaar als het wint op bezoek bij Ferencváros en Juventus niet wint van Dynamo Kiev, of als het gelijkspeelt en Juventus verliest. Dynamo Kiev en Ferencváros zijn al uitgeschakeld in de Champions League en kunnen zich alleen nog maar plaatsen voor de Europa League. De beslissing om plek drie valt hoe dan ook op de laatste speeldag.

Groep H:

Woensdag 18.55 uur Istanbul Basaksehir (3) – RB Leipzig (6)

Woensdag 21.00 uur Manchester United (9) – Paris Saint-Germain (6)

Net als in Groep D liggen in deze poule de plekken één en twee nog voor het grijpen. Manchester United plaatst zich voor de volgende ronde als er niet wordt verloren van PSG. The Red Devils mogen zich groepswinnaar worden als er wordt gewonnen van de Franse grootmacht en Leipzig niet wint, of als United gelijkspeelt en Leipzig verliest. Istanbul Basaksehir moet winnen van Leipzig om uitzicht te houden op een plek bij de laatste zestien. De Turkse topclub eindigt op de vierde plaats als er wordt verloren van Leipzig en PSG niet verliest van United, of als Basaksehir gelijkspeelt en PSG wint. RB Leipzig en PSG kunnen zich nog niet plaatsen voor de volgende ronde.